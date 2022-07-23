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Діставайте крабики із 2000-х: топ 7 зачісок на кожен день (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які жіночі зачіски в моді влітку 2022
Які жіночі зачіски в моді влітку 2022

Стильний літній образ залежить не тільки від одягу та аксесуарів, а й від зачіски

Одна з найважливіших складових образу – зачіска. І зараз говоримо не про модні жіночі стрижки, про які ми писали раніше.

Найчастіше представниці прекрасної статі ходять або з розпущеним волоссям, або просто із зав’язаним хвостом. А можна ж спробувати трохи ускладнити і образ стане цікавішим у рази.

Персональний стиліст Майя Кривобокова представила добірку стильних, сучасних зачісок на кожен день, які однозначно додадуть вам молодості та динаміки зовнішньому вигляду.

Низький пучок

Низький пучок

Кіски у обличчя

Кіски у обличчя

Зачіска з крабиком

Зачіска з крабиком

Хвіст і чубчик на дві сторони

Хвіст і чубчик на дві сторони

Гладкий чубчик набік

Гладкий чубчик набік

Безліч резинок

Безліч резинок

Коса на хвості

Коса на хвості

Раніше "Телеграф" писав, від яких укладок необхідно відмовитися вже зараз, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво.

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#Мода #Зачіски #Мода 2022