Діставайте крабики із 2000-х: топ 7 зачісок на кожен день (фото)
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Стильний літній образ залежить не тільки від одягу та аксесуарів, а й від зачіски
Одна з найважливіших складових образу – зачіска. І зараз говоримо не про модні жіночі стрижки, про які ми писали раніше.
Найчастіше представниці прекрасної статі ходять або з розпущеним волоссям, або просто із зав’язаним хвостом. А можна ж спробувати трохи ускладнити і образ стане цікавішим у рази.
Персональний стиліст Майя Кривобокова представила добірку стильних, сучасних зачісок на кожен день, які однозначно додадуть вам молодості та динаміки зовнішньому вигляду.
Низький пучок
Кіски у обличчя
Зачіска з крабиком
Хвіст і чубчик на дві сторони
Гладкий чубчик набік
Безліч резинок
Коса на хвості
Раніше "Телеграф" писав, від яких укладок необхідно відмовитися вже зараз, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво.