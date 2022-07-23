Діставайте крабики із 2000-х: топ 7 зачісок на кожен день (фото)

Стильний літній образ залежить не тільки від одягу та аксесуарів, а й від зачіски

Одна з найважливіших складових образу – зачіска. І зараз говоримо не про модні жіночі стрижки, про які ми писали раніше.

Найчастіше представниці прекрасної статі ходять або з розпущеним волоссям, або просто із зав’язаним хвостом. А можна ж спробувати трохи ускладнити і образ стане цікавішим у рази.

Персональний стиліст Майя Кривобокова представила добірку стильних, сучасних зачісок на кожен день, які однозначно додадуть вам молодості та динаміки зовнішньому вигляду.

Низький пучок

Кіски у обличчя

Зачіска з крабиком

Хвіст і чубчик на дві сторони

Гладкий чубчик набік

Безліч резинок

Коса на хвості

Раніше "Телеграф" писав, від яких укладок необхідно відмовитися вже зараз, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво.