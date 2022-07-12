Вони вас спотворюють: антитренди укладок-2022, від яких давно час відмовитися (фото)
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Мода не стоїть на місці — цей вираз застосовується і до волосся
Якщо ви хочете бути сучасною, варто дізнаватись хоча б про основні тенденції, які задає мода. Зачіска є важливою складовою святкового образу, тому рекомендуємо поглянути на неактуальні тренди укладки, щоб не виглядати так, ніби ви застрягли десь у чудовому 2010-му.
Стиліст-перукарка Надія назвала моделі жіночих укладок, які псують та здешевлюють ваш образ.
Плетіння у вигляді кошиків, мушель тощо
Велике гофре на всю довжину
Нерозібрані локони (ідеальні локони та багато лаку)
Щільні прямі або скошені чубчики ускладнюють образ
Нагадаємо, що у моді зараз робиться акцент на коротких стрижках. Раніше "Телеграф" писав, які жіночі стрижки найактуальніші влітку 2022 року.