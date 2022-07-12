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Вони вас спотворюють: антитренди укладок-2022, від яких давно час відмовитися (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Антитренди укладок волосся у 2022 році Новина оновлена 12 липня 2022, 11:13
Антитренди укладок волосся у 2022 році

Мода не стоїть на місці — цей вираз застосовується і до волосся

Якщо ви хочете бути сучасною, варто дізнаватись хоча б про основні тенденції, які задає мода. Зачіска є важливою складовою святкового образу, тому рекомендуємо поглянути на неактуальні тренди укладки, щоб не виглядати так, ніби ви застрягли десь у чудовому 2010-му.

Стиліст-перукарка Надія назвала моделі жіночих укладок, які псують та здешевлюють ваш образ.

Плетіння у вигляді кошиків, мушель тощо

Плетіння у вигляді кошиків, мушель

Велике гофре на всю довжину

Велике гофре на всю довжину

Нерозібрані локони (ідеальні локони та багато лаку)

Нерозібрані локони

Щільні прямі або скошені чубчики ускладнюють образ

Щільні прямі або скошені чубчики

Нагадаємо, що у моді зараз робиться акцент на коротких стрижках. Раніше "Телеграф" писав, які жіночі стрижки найактуальніші влітку 2022 року.

Теги:
#Мода #Зачіски #Стрижки #Укладання #Антітренд #Мода 2022