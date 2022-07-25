Ці тренди застаріли остаточно: топ 9 неактуальних речей літа (фото)

Стиліст розповіла про найголовніші антитренди сезону

Модні експерти кожного сезону не перестають акцентувати увагу модниць на тих речах, які йдуть з моди. Це літо не виняток.

Стиліст Лілія Селіванова розповіла, що тренди, представлені нижче, були дуже модними у минулих роках. Так, образи з ними все ще виглядають сучасно, але є деталі, які чітко вказують на те, що все не так вже й свіжо. Купувати ці речі – пізно. Тренд на них пішов і якщо й повернеться, то нескоро.

Головні антитренди літа-2022 — топ 9

1. Сумки-пельмешки

2. Шнурки поверх штанів

3. Дуті обідки

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4. Макроремені

5. Мікросумки

6. Барочні перли

7. Вікторіанські коміри

8. Масивні ланцюги

9. Перлинні шпильки

Раніше "Телеграф" писав, від яких укладок необхідно відмовитися вже зараз, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво.