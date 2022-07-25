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Ці тренди застаріли остаточно: топ 9 неактуальних речей літа (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Мода на ці тренди повернеться ще нескоро Новина оновлена 25 липня 2022, 16:06
Мода на ці тренди повернеться ще нескоро

Стиліст розповіла про найголовніші антитренди сезону

Модні експерти кожного сезону не перестають акцентувати увагу модниць на тих речах, які йдуть з моди. Це літо не виняток.

Стиліст Лілія Селіванова розповіла, що тренди, представлені нижче, були дуже модними у минулих роках. Так, образи з ними все ще виглядають сучасно, але є деталі, які чітко вказують на те, що все не так вже й свіжо. Купувати ці речі – пізно. Тренд на них пішов і якщо й повернеться, то нескоро.

Головні антитренди літа-2022 — топ 9

1. Сумки-пельмешки

Сумки-пельмешки

2. Шнурки поверх штанів

Шнурки поверх штанів

3. Дуті обідки

Дуті обідки

4. Макроремені

Макроремені

5. Мікросумки

Мікросумки

6. Барочні перли

Барочні перли

7. Вікторіанські коміри

Вікторіанські коміри

8. Масивні ланцюги

Масивні ланцюги

9. Перлинні шпильки

Перлинні шпильки

Раніше "Телеграф" писав, від яких укладок необхідно відмовитися вже зараз, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво.

Теги:
#Мода #Антітренд #Мода 2022