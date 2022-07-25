Ці тренди застаріли остаточно: топ 9 неактуальних речей літа (фото)
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Стиліст розповіла про найголовніші антитренди сезону
Модні експерти кожного сезону не перестають акцентувати увагу модниць на тих речах, які йдуть з моди. Це літо не виняток.
Стиліст Лілія Селіванова розповіла, що тренди, представлені нижче, були дуже модними у минулих роках. Так, образи з ними все ще виглядають сучасно, але є деталі, які чітко вказують на те, що все не так вже й свіжо. Купувати ці речі – пізно. Тренд на них пішов і якщо й повернеться, то нескоро.
Головні антитренди літа-2022 — топ 9
1. Сумки-пельмешки
2. Шнурки поверх штанів
3. Дуті обідки
4. Макроремені
5. Мікросумки
6. Барочні перли
7. Вікторіанські коміри
8. Масивні ланцюги
9. Перлинні шпильки
Раніше "Телеграф" писав, від яких укладок необхідно відмовитися вже зараз, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво.