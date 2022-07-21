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Тренди проти антитрендів-2022: які сукні зроблять вас красивою, а які — спотворять (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які сукні вийшли з моди у 2022 році Новина оновлена 21 липня 2022, 16:56
Які сукні вийшли з моди у 2022 році

Персональний стиліст заявляє, що найсміливіша модна тенденція цього літа — вирізи та розрізи

Літня спека — це ідеальна погода для легкого та жіночного образу. А допомогти у створенні гарного луку допоможе сукня, про тренди яких ми розповідали раніше.

Оскільки дизайнери щорічно пропонують нам неймовірну кількість різних моделей суконь, вибирати з них трендові доводиться щосезону, і це літо не виняток. Персональний стиліст Майя Кривобокова пропонує дивитися на модні тенденції, як нові ідеї для літніх образів.

На фото нижче представлені тренди та антитренди літніх суконь. Ті сукні, що під хрестиком, стиліст носити категорично не рекомендує.

Вирізи

модні сукні літо 2022
Смілива модна тенденція — вирізи та розрізи

Рукоділля

модні сукні літо 2022
Макраме, клаптева техніка та вишивка

Етностиль

модні сукні літо 2022
Мультикультуралізм – одна з головних глобальних тенденцій

Кроше

модні сукні літо 2022
Дизайнери взяли ідею в’язання гачком і втілили її в життя

Глибокий виріз

модні сукні літо 2022
Один із проявів моди на відверту жіночність

Міні

модні сукні літо 2022
Витіснили довжину міді, що панувала в моді останні роки

Інфантильність

модні сукні літо 2022
Рюші, оборки, яскраві кольори, дитячі малюнки та принти

Парашут

модні сукні літо 2022
Вільні фасони так само на піку популярності

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні більше не є актуальними влітку 2022 року.

Теги:
#Мода #Плаття #Тренди #Антітренд #Мода 2022