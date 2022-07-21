Тренди проти антитрендів-2022: які сукні зроблять вас красивою, а які — спотворять (фото)

Персональний стиліст заявляє, що найсміливіша модна тенденція цього літа — вирізи та розрізи

Літня спека — це ідеальна погода для легкого та жіночного образу. А допомогти у створенні гарного луку допоможе сукня, про тренди яких ми розповідали раніше.

Оскільки дизайнери щорічно пропонують нам неймовірну кількість різних моделей суконь, вибирати з них трендові доводиться щосезону, і це літо не виняток. Персональний стиліст Майя Кривобокова пропонує дивитися на модні тенденції, як нові ідеї для літніх образів.

На фото нижче представлені тренди та антитренди літніх суконь. Ті сукні, що під хрестиком, стиліст носити категорично не рекомендує.

Вирізи

Смілива модна тенденція — вирізи та розрізи

Рукоділля

Макраме, клаптева техніка та вишивка

Етностиль

Мультикультуралізм – одна з головних глобальних тенденцій

Кроше

Дизайнери взяли ідею в’язання гачком і втілили її в життя

Глибокий виріз

Один із проявів моди на відверту жіночність

Міні

Витіснили довжину міді, що панувала в моді останні роки

Інфантильність

Рюші, оборки, яскраві кольори, дитячі малюнки та принти

Парашут

Вільні фасони так само на піку популярності

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні більше не є актуальними влітку 2022 року.