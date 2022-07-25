Эти тренды устарели окончательно: топ-9 неактуальных вещей лета (фото)

Стилист рассказала о самых главных антитрендах сезона

Модные эксперты каждого сезона не перестают акцентировать внимание модниц на тех вещах, которые уходят из моды. Это лето не исключение.

Стилист Лилия Селиванова рассказала, что тренды, представленные ниже, были очень модны в прошлых годах. Да, образы с ними все еще выглядят современно, но есть детали, которые четко указывают на то, что все не так уж и свежо. Покупать эти вещи — поздно. Тренд на них ушел и если и вернется, то нескоро.

Главные антитренды лета-2022 — топ-9

1. Сумки-пельмешки

2. Шнурки поверх брюк

3. Дутые ободки

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4. Макро-ремни

5. Микро-сумки

6. Барочный жемчуг

7. Викторианские воротники

8. Массивные цепи

9. Жемчужные заколки

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