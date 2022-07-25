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Эти тренды устарели окончательно: топ-9 неактуальных вещей лета (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Мода на эти тренды вернется еще нескоро Новость обновлена 25 июля 2022, 16:06
Мода на эти тренды вернется еще нескоро

Стилист рассказала о самых главных антитрендах сезона

Модные эксперты каждого сезона не перестают акцентировать внимание модниц на тех вещах, которые уходят из моды. Это лето не исключение.

Стилист Лилия Селиванова рассказала, что тренды, представленные ниже, были очень модны в прошлых годах. Да, образы с ними все еще выглядят современно, но есть детали, которые четко указывают на то, что все не так уж и свежо. Покупать эти вещи — поздно. Тренд на них ушел и если и вернется, то нескоро.

Главные антитренды лета-2022 — топ-9

1. Сумки-пельмешки

Сумки-пельмешки

2. Шнурки поверх брюк

Шнурки поверх брюк

3. Дутые ободки

Дутые ободки

4. Макро-ремни

Макро-ремни

5. Микро-сумки

Микро-сумки

6. Барочный жемчуг

Барочный жемчуг

7. Викторианские воротники

Викторианские воротники

8. Массивные цепи

Массивные цепи

9. Жемчужные заколки

Жемчужные заколки

Ранее "Телеграф" писал, от каких укладок необходимо отказаться уже сейчас, чтобы не выглядеть глупо и некрасиво.

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#Мода #Антитренды #Мода 2022