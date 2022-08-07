Подчеркивают недостатки и прибавляют возраста: стрижки, о которых стоит забыть в 2022 году

Если вы хотите выглядеть стильно и модно, то про эти стрижки и прически нужно забыть.

Одна из самых важных составляющих образа каждой женщины — это модная укладка и прическа.. Главное выбрать длину, стиль и цвет волос, и можно смело отправляться к мастеру на преображение. Однако прежде не помешает узнать об трендах и антитрендах в стрижках.

Чтобы не выглядеть нелепо, а то и старше на несколько лет, не стоит выбирать одну из этих стрижек — малет, длинные прямые волосы, уложенные на прямой пробор, а также стоит отказаться от густой и тяжелой челки. Об этом пишет prostoway.

Антитренды в стрижках на лето 2022

Стрижка малет — пик популярности этой стрижки из 80-х уже прошел. Сейчас такая стрижка выглядит неаккуратно, нарушает пропорции лица, а на достойную укладку придется потратить очень много времени.

Длинные прямые волосы, уложенные на прямой пробор — такая укладка зрительно "опускает" черты лица, обеспечивая эффект прямо противоположный лифтингу. Чтобы избежать этого, достаточно сместить пробор на пару сантиметров в сторону.

Каскад выглядит намного лусше и свежее

Густая "тяжёлая" челка. Несмотря на бешеную популярность различных челок в 2022 году, этот вариант является исключением. Она зрительно уменьшает глаза и может подчеркнуть мимические морщинки и несовершенства кожи.

Ранее "Телеграф" писал, от каких укладок необходимо отказаться уже сейчас, чтобы не выглядеть глупо и некрасиво.