Модні жіночі стрижки 2022: стильні варіанти на коротке, середнє та довге волосся (фото)

Підбірка стильних жіночих стрижок на різну довжину волосся з чубчиком і без створення бездоганних образів на кожен день.

Одна з найважливіших складових образу кожної жінки — це модна стрижка та зачіска. Зазначимо, що в сезоні 2022 року стилісти пропонують великий вибір різноманітних стрижок, серед яких кожна дівчина знайде варіант, який їй до душі.

Головне вибрати довжину, стиль та колір волосся, і можна сміливо вирушати до майстра. Повірте модним тенденціям вистачить на всіх. Які ж жіночі стрижки та зачіски на піку популярності у 2022-му році, розуміємось у статті.

Модні зачіски 2022, жіночі стрижки на різну довжину волосся

Так, стильні укладання вимагають часу, сил, особливо якщо у вас довге волосся, і терпіння, але результат того вартий. Трохи простіше власницям волосся середньої довжини, а також жінкам з короткими стрижками, однак і їм потрібно вміти правильно підбирати зачіски, щоб підкреслювати всі їхні переваги і приховувати недоліки, адже неправильно підібрана стрижка може додати і віку. Не варто забувати і про модні тренди.

Читайте також: Категорія Мода Підкреслюють недоліки та додають віку: стрижки, про які варто забути у 2022 році Якщо ви хочете виглядати стильно та модно, то про ці стрижки та зачіски потрібно забути.

На щастя вибір модних стрижок і зачісок досить великий і дівчата і жінки різного віку зможуть підібрати собі стрижку в будь-якому стилі, на довге, коротке і середнє волосся, з чубчиком, без чубчика, на будь-яку форму обличчя.

Однак, перед походом до стиліста, бажано вивчити всі тренди та тенденції.

Модні жіночі стрижки 2022: як підібрати стильний варіант за формою обличчя

Овальна форма обличчя

Для такої особи підходять майже всі варіанти стрижок. Тому ви можете вибирати собі будь-яку зачіску.

Квадратна форма особи

Стилісти рекомендують вибирати косі та рвані пасма. Найкращими виборами будуть стрижки з асиметрією, а також каскадні та багатошарові стрижки.

Прямокутне обличчя

Як і у випадку з квадратною особою, потрібно згладити гострі кути. З цим завданням добре впораються каскадні або багатошарові стрижки. Від прямих чубчиків та будь-яких стрижок з чіткими лініями бажано відмовитися. Асиметрія або каскадні пасма – найкращий вибір.

Ромбоподібна форма обличчя

Для такої особи також як і для овального підходять практично всі жіночі стрижки, проте від об’ємних варіантів варто відмовитись. Довжина пасм повинна закінчуватися приблизно на рівні вилиць, щоб візуально розгладити їх. Підійдуть також варіанти з густою і косою чубчиком.

Кругле обличчя

Дуже "небезпечна" форма", з якою потрібно бути обережнішим. Вибирати бажано менш пишні стрижки, щоб збалансувати всі пропорції обличчя. Для цього потрібно надати обсяг нижньої частини, з чим добре впорається асиметрична чубчик або проділ.

Трикутне обличчя

За такої форми не бажано робити стрижки "шапочки". А в такому разі найкраще вибрати класичне каре чи сесон. Важливо залишати достатню довжину, щоб урівноважити риси обличчя.

Модні жіночі стрижки 2022 на коротке волосся: фото

Короткі стрижки – це досить ризиковий варіант та й не всім вони йдуть. Такі варіанти ідеально підкреслюють гарну зовнішність, і плюс до всього вони практичні, зручні та на створення зачіски йде відносно небагато часу.

Так, вибір зачісок на такі стрижки невеликий, та й кількість укладок бідніша, але це не означає, що потрібно від них відмовлятися. Головні тенденції – далі.

Жіночі стрижки 2022 року: каре

Стрижка каре — це популярний і стильний тренд у стрижках, який вже не один сезон не втрачає своєї актуальності, повідомляє ledixbeauty. Більше того таку стрижку можна по-різному видозмінювати і з класичного варіанта зробити щось нове: асиметрична стрижка, скошений варіант, на ніжці, поєднувати стрижку з каскадом, або залишити біля обличчя довгі пасма.

Також стрижку можуть урізноманітнити різні види чубчика — довга, скошена або пряма, з нерівними, рваними краями або рівним зрізом. Відзначимо, що каре також підходить і на середнє волосся.

Короткі стрижки: боб та боб-каре

Боб і боб-каре — це відмінні варіанти для тих жінок, які мають тонке волосся, адже ці стрижки добре зберігають об’єм на голові. Також така стрижка дозволяє створювати різні стильні зачіски та укладання. Стрижки боб і боб-каре також можна поєднувати з чубчиком: як рівною, так і навскоси.

Також стилісти відзначають, що такі стрижки дозволяють експериментувати з різною довжиною волосся, створюючи різкі переходи типу каскаду, а також залишати пасма різної довжини з нерівними і прямими краями.

Короткі стрижки: піксі

Для цієї стрижки характерна дуже коротка довжина волосся, а також різкі і рвані краї, що створює ефект скуйовдженого і неслухняного волосся. Стрижка піксі підходить для жінок різного віку — і для молодих дівчат, і для старших жінок. Така форма відмінно підкреслює овал обличчя і робить очі виразнішими.

Стрижка піксі також дозволяє експериментувати зі своїм волоссям, наприклад створюючи різні образи з чубчиком і без чубчика.

Додамо, що подібна стрижка також не вимагає багато зусиль для укладання, швидше, навпаки, недбалість та скуйовдженість є плюсом для стрижки піксі.

Короткі стрижки: гарсон

Гарсон — ідеальний варіант для любителів коротких стрижок. Коса рвана чубок довша за саму стрижку надасть цікаву форму зачісці. Стрижка ідеально підходить власницям прямого волосся, а якщо у вас хвилясте волосся, то краще вибирати подовжений варіант зачіски. Добре виглядає на худих дівчат з виразними рисами обличчя.

Варто додати, що для стрижки гарсон не існує вікових меж. Завдяки такій зачісці можна легко "скинути" десяток років.

Модні жіночі стрижки 2022 на середнє волосся: фото

Середнє волосся завжди виглядає жіночно і ніжно, при цьому не вимагає багато часу на укладання. Найстильніші види стрижок у 2022 році на середнє волосся – це градуйовані стрижки типу каскад, універсальне каре, а також незвичайний сесон. Зазначимо, що будь-яку з цих стрижок можна змінювати, додаючи рвані пасма, чубчики або навіть вибривати потилицю або зону над вагою.

Модні стрижки 2022 на середнє волосся: каре

Якщо ви не готові до короткої стрижки, то каре на середнє волосся — ідеальний для вас варіант. Однак, варто пам’ятати, що цей вид стрижки підходить далеко не всім. Найкраще вибирати каре, якщо вашому волоссю бракує обсягу — така зачіска виправить проблему тонкого волосся. Щоб трохи урізноманітнити стрижку, можна додати чубок або подовжити пасма біля обличчя, або ж одне пасмо, створивши асиметрію.

Більш того, довге каре дозволяє зробити різні укладання та зачіски. Найпопулярніші варіанти: ідеально рівне волосся, хвилясті локони, а також злегка розпатлане волосся з легкими хвилями.

Модні стрижки 2022 на середнє волосся: каскад

Стрижка каскад — одна з найуніверсальніших стрижок, яка ніколи не виходить із моди. Її можна підлаштувати під будь-який образ, тому — це ідеальний варіант для дівчат і жінок різного віку. Більше того, каскад підходить до будь-якого типу обличчя, якщо правильно вибрати форму. Також така стрижка відмінно підкреслює будь-який образ, наголошуючи на всіх перевагах. Але якщо у вас витягнуте обличчя, то від каскаду краще відмовитися.

Каскад можна вдосконалити чубчиком різної форми. Найкраще вибирати подовжену чубок, чубок-завісу, пряму або асиметричну.

Завдяки своїй багатошаровості, на цю стрижку можна підібрати безліч різних зачісок: це і об’ємні локони, легкі хвилі, різні хвости, коси або просто рівне волосся.

Модні стрижки 2022 на середнє волосся: сесон

Спочатку може здатись, що така стрижка додає кілька років до віку, проте це зовсім не так. Модна стрижка сесон навпаки зробить будь-яку жінку молодшою і надасть їй більше жіночності. Стилісти відзначають, що стрижка відмінно змориться на круглолицьих дівчатах, візуально подовжуючи обличчя, а також її можна робити не тільки на середнє волосся, але і на яку довжину волосся.

Один із плюсів цієї стрижки — простота догляду за волоссям і легкість укладання, адже щоб стрижка виглядала красиво, досить просто помити голову і висушити її феном.

Модні жіночі стрижки 2022 на довге волосся: фото

Споконвіку довгі, красиві коси — це найкраща прикраса для кожної дівчини. Однак володаркам довгого волосся не позаздриш, адже на укладання і догляд за ними йде багато сил і часу. А з іншого боку, не дарма "краса вимагає жертв". Головне пам’ятати, що для того, щоб довге волосся виглядало красиво — воно має бути сяючим, здоровим і доглянутим.

Модні стрижки на довге волосся: каскад

Каскад — це найкращий вибір для дівчат і жінок з довгим волоссям. Ця стрижка залишається найбільш затребуваною серед власниць довгих локонів. Плавний перехід та різна довжина волосся роблять зачіску стильною та незвичайною. Також така стрижка незамінна для густого товстого волосся, адже вона трохи розріджує його.

Переваг стрижки каскад на довге волосся дуже багато:

підходить для будь-якої форми обличчя,

додає тонкому волоссю об’єму та густоти,

можна створювати красиві прямі, хвилясті та кучеряві укладання.

І звичайно ж, каскад також можна урізноманітнити, додавши чубок, вибравши той варіант, який вам до душі: рівна чубчик, рвана по краях, чубок-завіса, подовжені варіанти або навпаки дуже короткі. Також красиво виглядатиме колорування або мелірування. Якщо не хочете псувати волосся повністю, можна пофарбувати пасма лише в обличчя.

Модні стрижки на довге волосся: ідеально рівні

Така стрижка виглядає приголомшливо на пряме довге волосся і вона завжди буде в тренді, незалежно від пори року і сезону. Більше того, така зачіска надає кінчикам додаткового об’єму, і візуально робить волосся густішим і важчим. Також стрижку можна урізноманітнити чубчиком будь-якої форми та стилю. Однак перш ніж вибрати для себе подібну стрижку, подбайте про стан волосся.

Зазначимо, що з такою стрижкою ви зможете зробити зачіску в будь-якому стилі, який ви тільки забажаєте.

Модні стрижки на довге волосся: лисий хвіст

Свою назву стрижка отримала завдяки своїй формі, яка на вигляд нагадує лисий хвіст. Така стрижка відмінно підійде для жінок, у яких гладке і густе волосся, а також пишні кучері. Зазначимо, що на волоссі середньої довжини така стрижка виглядати не буде, адже бажаної форми можна досягти тільки на більшій довжині.

Модні стрижки 2022 для старших жінок: фото

Дуже важливо, щоб стрижка не додавала зайвих років, тому для жінок віком від 40 до 50 років вибір правильної зачіски дуже важливий. У 2022 році найкраще звернути свою увагу на такі види стрижок:

Каре довжиною до підборіддя — відмінний вибір, тому що його можна підігнати під будь-яку форму обличчя, а також урізноманітнити трендовим фарбуванням. Особливо гарна вона для жінок старше 50 років, оскільки вона омолоджує та надає волоссю об’єму та текстури.

Боб завдяки кільком шарами можна отримати привабливий об’єм з боків, який добре поєднується з доданою висотою зверху, а довга коса чубчик пом’якшує довге або кругле обличчя.

Каскад — головна перевага цієї стрижки в тому, що її можна виконувати як на довгому, так і на короткому волоссі.

Багатошарова стрижка — надає образу форму, об’єм та текстуру.

Фото актуальних жіночих стрижок 2022 для жінок за 40

Антитренди жіночих стрижок та зачісок 2022: фото

Крім знань про модні жіночі стрижки 2022 важливо також знати і те, які зачіски і стрижки вже вийшли з моди і стали антитрендами. Оскільки тренд 2022 — це природність і натуральність, то і дотримуватися потрібно у всьому: і в фарбуванні, в стрижках, і укладаннях, і зачісках.

Тому, якщо ви хочете виглядати стильно та модно, то про ці стрижки, зачіски, а також фарбування потрібно забути. Можливо не назавжди, але цього сезону точно. Не забувайте, що мода циклічна та деякі стилі можуть повертатися.

Антитренди у фарбуваннях: фото

Контрастне омбре — коріння неприродно затемнене, кінці зайве висвітлено.

Мелірування "Зебра" або "Насіння" — пасма пофарбовані в контрастні дуже темні та дуже світлі кольори.

Надмірно яскравий блонд – попелястий або платиновий. Світлокудрим красуням варто звернути увагу на золотаві, м’які відтінки.

Антитренди стрижок та зачісок 2022: фото

Занадто залачене волосся, що створює на голові кірку. Завдання сучасних якісних засобів – створити укладання без укладання.

Неприродно пряма чубчик, який начебто витягнутий випрямлячем. Куди миліше і сучасніше ви виглядатимете з чубчиком-шторкою або бейбі-чубчиком. Також ускладнює образ щільна пряма або скошена чубчик.

Симетрія, жорсткі лінії, агресивні виголені віскі – все це відходить у минуле.

Нерозібрані локони — зачіска виглядає ненатурально і дуже ляльково.

Велике гофре на всю довжину волосся — часи, коли подібні зачіски були в тренді давно минули.

Складні плетіння — особливо у вигляді різних кошиків, черепашок тощо.

Також раніше "Телеграф" писав, від яких укладок необхідно відмовитися вже зараз, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво.