Підкреслюють недоліки та додають віку: стрижки, про які варто забути у 2022 році

Якщо ви хочете виглядати стильно та модно, то про ці стрижки та зачіски потрібно забути.

Одна з найважливіших складових образу кожної жінки — це модне укладання та зачіска. Головне вибрати довжину, стиль і колір волосся, і можна сміливо вирушати до майстра на перетворення. Однак раніше не завадить дізнатися про тренди та антитренди у стрижках.

Щоб не виглядати безглуздо, а то й старше на кілька років, не варто вибирати одну з цих стрижок — малет, довге пряме волосся, покладене на прямий проділ, а також варто відмовитися від густого і важкого чубчика. Про це пише prostoway.

Антитренди у стрижках на літо 2022

Стрижка малет — пік популярності цієї стрижки з 80-х уже пройшов. Зараз така стрижка виглядає неакуратно, порушує пропорції обличчя, а на гідне укладання доведеться витратити багато часу.

Довге пряме волосся, укладене на прямий проділ — таке укладання візуально "опускає" риси обличчя, забезпечуючи ефект прямо протилежний ліфтингу. Щоб уникнути цього, достатньо змістити проділ на пару сантиметрів убік.

Каскад виглядає набагато луще і свіжіше

Густий "важкий" чубчик. Попри шалену популярність різних чубчиків у 2022 році, цей варіант є винятком. Вона зорово зменшує очі і може підкреслити мімічні зморшки та недосконалості шкіри.

Раніше "Телеграф" писав, від яких укладок необхідно відмовитися вже зараз, щоб не виглядати безглуздо і некрасиво.