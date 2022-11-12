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Зимой тоже можно выглядеть стильно: топ-9 актуальных моделей верхней одежды на 2023 год (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Актуальная верхняя одежда на зиму 2022/2023 Новость обновлена 12 ноября 2022, 08:01
Актуальная верхняя одежда на зиму 2022/2023. Фото pexels.com

И в холодное время года можно выглядеть максимально стильно и эффектно.

Пальто, дубленка, пуховик, бомбер, шубы — выбор верхней одежды на зиму необычайно велик, поэтому каждая модница сможет выбрать себе тот вариант, который ей подойдет и понравиться. Главное изучить все тренды и антитренды сезона зима 2022/2023, чтобы не выглядеть нелепо.

Стилист Матвей Калугин на своей странице в Инстаграм опубликовал модную подсказку для тех девушек, которые еще не определились с выбором верней одежды на зиму. Модный эксперт отмечает, что необязательно покупать невзрачные, бесформенные темные пуховики, которые носит каждый второй, ведь есть много различных, ярких и стильных альтернатив.

Актуальная верхняя одежда на зиму 2022/2023:

  • Короткие пуховики — идеальный вариант для тех, кто за рулем, или же ценит свободу движений.
Актуальная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - короткий пуховик
  • Пуховики к середине бедра — будут идеально подходить под наши погодные реалии. Длинные пуховики также можно выбирать, однако они уже менее практичны.
Актуальная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - пуховик к середине бедра
  • Стеганые куртки — это может быть как классический ромб, так и экзотическая, фигурная стежка.
Актуальная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - стеганые куртки
  • Дубленки — это не только более элегантная версия теплой одежды, но и мегатрендовая этой зимой.
Актуальная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - дубленка
  • Искусственные шубы — актуальные длины: короткие шубы и в длине меди. Принт, цвет и характер меха (кудрявый или гладкий) может варьироваться. Главное условие: мех должен быть плотным и густым.
Актуальная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - искуственная шуба
  • Искусственные шубы под винтаж — обращайте внимание на модели именно из искусственного меха.
Актуальная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - имкуственная шуба под винтаж
  • Утепленные бомберы — подойдут на не очень холодную погоду, до -5°. Их можно круто соединить с объемными свитерами, кардиганами или даже в многослойности.
Актуальная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - бомбер
  • Пальто с мехом — элегантный и немного винтажный дизайн, который интересно разбавит образы в классической или драматической эстетике.
Актуальная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - пальто с мехом
  • Пальто — неизменная классика. Пальто можно утеплять разнообразными шарфами и манишками, надевать тонкую стеганую куртку или жилет как второй слой.
Актуальная верхняя одежда на зиму 2022/2023 - пальто

Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.

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