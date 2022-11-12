Зимой тоже можно выглядеть стильно: топ-9 актуальных моделей верхней одежды на 2023 год (фото)

И в холодное время года можно выглядеть максимально стильно и эффектно.

Пальто, дубленка, пуховик, бомбер, шубы — выбор верхней одежды на зиму необычайно велик, поэтому каждая модница сможет выбрать себе тот вариант, который ей подойдет и понравиться. Главное изучить все тренды и антитренды сезона зима 2022/2023, чтобы не выглядеть нелепо.

Стилист Матвей Калугин на своей странице в Инстаграм опубликовал модную подсказку для тех девушек, которые еще не определились с выбором верней одежды на зиму. Модный эксперт отмечает, что необязательно покупать невзрачные, бесформенные темные пуховики, которые носит каждый второй, ведь есть много различных, ярких и стильных альтернатив.

Актуальная верхняя одежда на зиму 2022/2023:

Короткие пуховики — идеальный вариант для тех, кто за рулем, или же ценит свободу движений.

Пуховики к середине бедра — будут идеально подходить под наши погодные реалии. Длинные пуховики также можно выбирать, однако они уже менее практичны.

Стеганые куртки — это может быть как классический ромб, так и экзотическая, фигурная стежка.

Дубленки — это не только более элегантная версия теплой одежды, но и мегатрендовая этой зимой.

Искусственные шубы — актуальные длины: короткие шубы и в длине меди. Принт, цвет и характер меха (кудрявый или гладкий) может варьироваться. Главное условие: мех должен быть плотным и густым.

Искусственные шубы под винтаж — обращайте внимание на модели именно из искусственного меха.

Утепленные бомберы — подойдут на не очень холодную погоду, до -5°. Их можно круто соединить с объемными свитерами, кардиганами или даже в многослойности.

Пальто с мехом — элегантный и немного винтажный дизайн, который интересно разбавит образы в классической или драматической эстетике.

Пальто — неизменная классика. Пальто можно утеплять разнообразными шарфами и манишками, надевать тонкую стеганую куртку или жилет как второй слой.

Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.