Підходить для кардинальних перевтілень: топ-3 стрижки, які зроблять вас неперевершеною цієї зими (фото)

Ці стрижки підкреслять усі ваші переваги

Зима для вас асоціюється зі змінами? Новий рік нове життя? Тоді чому б не внести до свого списку змін – зміну іміджу, а саме зачіски. Ми вже ділилися добіркою стильних жіночих стрижок на різну довжину волосся з чубчиком і без, які допоможуть вам створювати ідеальні образи щодня. А тепер хочемо зупинитись на трьох модних зачісках, які будуть у топі саме взимку.

Як повідомляє prostoway, багато в чому на тренди стрижок цієї зими вплинула кіноіндустрія. Дівчата біжать до салонів, щоб зробити зачіску, як у їхньої улюбленої героїні, актриси чи моделі. Які найпопулярніші варіанти читайте далі.

Топ-3 найактуальніші стрижки зими 2022/2023

Сучасна Діана — леді Ді не перестає бути іконою стилю для модниць по всьому світу, а неймовірна популярність серіалу "Корона" лише нагадала дівчатам, якою була принцеса Діана. І, природно, всі знову стали наслідувати її стиль, лише трохи в сучасній обробці. Стрижка Modern Diana — все той же укорочений боб з нерівними краями, але без "збитого" обсягу.

Чубчик, що обрамляє обличчя — така чубчик має рівний зріз рівно в середині чола, а далі розходиться каскадом аж до підборіддя.

Клавікат – це вид подовженого боба (стрижка має доходити до лінії ключиць). Зазначимо, що така стрижка підходить дівчатами з будь-яким типом волосся та будь-якою формою обличчя.

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