Взимку також можна мати стильний вигляд: топ-9 актуальних моделей верхнього одягу на 2023 рік (фото)

І в холодну пору року можна виглядати максимально стильно та ефектно.

Пальто, дублянка, пуховик, бомбер, шуби — вибір верхнього одягу на зиму надзвичайно великий, тому кожна модниця зможе вибрати собі той варіант, який підійде і сподобатися. Головне вивчити всі тренди та антитренди сезону зима 2022/2023, щоб не виглядати безглуздо.

Стиліст Матвій Калугін на своїй сторінці в Інстаграм опублікував модну підказку для тих дівчат, які ще не визначились із вибором вірнішого одягу на зиму. Модний експерт зазначає, що необов’язково купувати непоказні, безформні темні пуховики, які носить кожен другий, адже є багато різних яскравих та стильних альтернатив.

Актуальний верхній одяг на зиму 2022/2023:

Короткі пуховики — ідеальний варіант для тих, хто за кермом, або цінує свободу рухів.

Пуховики до середини стегна будуть ідеально підходити під наші погодні реалії. Довгі пуховики також можна вибирати, проте вони вже менш практичні.

Стьобані куртки це може бути як класичний ромб, так і екзотична, фігурна стібка.

Дублянки — це не тільки елегантніша версія теплого одягу, але й мегатрендова цієї зими.

Штучні шуби – актуальні довжини: короткі шуби та у довжині міді. Принт, колір і характер хутра (кучерявий або гладкий) може змінюватись. Головна умова: хутро має бути щільним і густим.

Штучні шуби під вінтаж — звертайте увагу на моделі саме зі штучного хутра.

Утеплені бомбери підійдуть на не дуже холодну погоду, до -5°. Їх можна круто з’єднати з об’ємними светрами, кардиганами чи навіть у багатошаровості.

Пальто з хутром — елегантний та трохи вінтажний дизайн, який цікаво розбавить образи у класичній чи драматичній естетиці.

Пальто – постійна класика. Пальто можна утеплювати різноманітними шарфами та манішками, одягати тонку стьобану куртку або жилет як другий шар.

Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів осені 2022 року є знімні каптури. Вони з’явилися нещодавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.