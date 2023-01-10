Трендові відтінки волосся, які підкорюють світ цієї зими (фото)

Розкішні відтінки, які підкреслять ваш стильний образ

Мода на зачіски така ж мінлива, як і мода на одяг та зовнішній вигляд загалом. Деякі жінки дотримуються одного образу все життя, інші ж полюбляють експериментувати, щоразу приміряючи на собі нові тенденції.

Один із найпростіших способів змінити свій імідж – змінити колір волосся. Головний тренд у фарбуванні у 2023 році – збереження природного вигляду та якості волосся. П’ятьма ідеями, у який колір пофарбуватися, щоб бути в тренді взимку цього року, ділиться w2w.com.ua.

Тренди у фарбуванні волосся у 2023 році

Все частіше дівчата довіряють зміну свого стилю професійним колористам. Це допомагає уникнути багатьох помилок, які часом можуть мати дуже неприємні наслідки. Домашнє фарбування — та іще лотерея: якщо пощастить не перепалити волосся, то дуже імовірно, що з тоном таки вгадати не вдасться. Виправляти такі помилки все одно доведеться професіоналам.

Омбре

Ця техніка не втрачає своєї популярності. Принцип фарбування полягає у плавному переході від темного коріння до освітлених на декілька тонів кінчиків. Плюсом такого фарбування вважається відсутність відростаючого коріння, а значить — і необхідності щомісяця відвідувати салон для оновлення кольору.

"Омбре" підійде дівчатам з освітленим волоссям, які хочуть відростити рідний відтінок волосся, але при цьому уникнути неохайного зовнішнього вигляду через коріння, що відростає. Єдине, що треба робити для підтримки кольору волосся, пофарбованого за такою технікою – періодичне тонування.

Сомбре

Ця техніка є одним із різновидів "омбре". Головна відмінність — для такого фарбування використовуються більш натуральні відтінки для переходу. Техніка орієнтована на збереження природного кольору волосся.

"Сомбре" ідеально підійде дівчатам із русявим або каштановим волоссям. Русе волосся зазвичай розбавляють попелястою або сіро-коричневою гамою, а для волосся кольору "каштан" додають карамельні та золоті відтінки.

На відміну від "омбре", яке передбачає освітлення всієї нижньої третини волосся, "сомбре" зачіпає лише деякі пасма. Це додає зачісці додаткового об’єму.

Затемнене коріння

Цікавий спосіб фарбування, який підійде блондинкам. Його суть полягає у нанесенні темної фарби біля основи волосся. Головне – досягти плавного переходу між кольорами, щоб не можна було визначити чітку межу, де закінчується один колір і починається інший.

Ця техніка має цілу низку переваг:

Затемнене коріння надає додаткового об’єму волоссю, тому, якщо у вас тонке волосся – так вдасться частково вирішити ситуацію. Таке забарвлення освіжить зовнішній вигляд. В образі з’явиться нова деталь, яка привертатиме увагу. На відміну від освітлення, темна фарба не так згубно впливає на волосся.

Єдиний мінус такого фарбування – потреба оновлювати зачіску, коли коріння відростає, особливо якщо ваш натуральний колір — світліший за той, що наноситься.

Бейбілайтс

Це найбільш природний спосіб зробити відтінок волосся більш насиченим. Така техніка фарбування допомагає створити ефект волосся, що вигоріло на сонці, як це буває у дітей. Висвітлюють зазвичай кілька пасм навколо обличчя та кінчики волосся. Процедура досить делікатна і дозволяє зберегти шовковистість волосся, не ускладнюючи догляд за ним.

"Бейбілайтс" не тонують, адже важливо досягти саме ефекту вигоряння. Фарбуванню підлягає не більш як 30% від усього волосся і береться тільки верхній шар. Така техніка підходить для волосся будь-якого відтінку.

Кольорові пасма діп-дай

"Діп-дай" – це градієнтне фарбування, при якому на кінчики наносять яскраву фарбу. Така зачіска виглядає молодіжно і свіжо. Колір для фарбування можна вибрати будь-який: від ніжного рожевого до кислотно-жовтого, фіолетового, червоного чи навіть яскраво синього.

Для дівчат зі світлим волоссям найкраще підійдуть відтінки персикового, блакитного та фіолетового. Вони виглядатимуть акуратно і зроблять зачіску дуже незвичайною.

А от брюнеткам можна вибрати більш насичені відтінки: червоний, зелений або помаранчевий. Однак слід враховуватися, що перед фарбуванням темного волосся, його треба буде хоча б трохи освітлити.

До речі, якщо вам хочеться спробувати щось подібне, але ви не впевнені щодо результату, можна зробити собі тимчасовий "діп-дай". У магазинах косметики продаються всілякі кольорові спреї для волосся, ефекту від яких вистачить на 2-3 миття волосся. У продажу є всілякі кольори та відтінки, тож можна собі дозволити поекспериментувати.

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