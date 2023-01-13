Колорування та азіатські стрижки: трендові зачіски та фарбування 2023 року (фото)

Усі трендові стрижки та фарбування 2023 можна адаптувати відповідно до ваших уподобань

Щоб створити ідеальний образ, потрібний не тільки стильний одяг, взуття та аксесуари, а й трендова зачіска. Також нова стрижка або фарбування — це відмінний "спосіб" розпочати новий рік свого життя, або навіть "нове життя". Добре, стилісти щороку пропонують дуже багато різних варіантів стрижок, зачісок та фарбувань, з яких кожна модниця вибере те, що їй подобається.

Стиліст під ніком vedmina_golova у своєму блозі в Інстаграм зазначила, що у сезоні 2023 набирає обертів відмова від перфекціонізму. І якщо раніше топзапитом був рівний зріз і суперплавний перехід, то зараз важливіша за текстуру і максимальний контраст. Модний експерт виділила 4 основні тренди стрижок та фарбувань на цей рік.

Тренди 2023: стрижки, зачіски, фарбування

Теплі відтінки — наймоднішими відтінками блонду стали золотий і кремовий блонди, а в темних кольорах як альтернатива чи доповнення шоколадному лідирують махагон, карамель, винний кольори.

Блокове фарбування — це може бути яскравий блок, блонд або темні пасма — не важливо. Головне, щоб блок був досить великим та контрастним. Найчастіше акцент розташовують на чубчику, потилиці, або одній зі сторін по проділу.

— це може бути яскравий блок, блонд або темні пасма — не важливо. Головне, щоб блок був досить великим та контрастним. Найчастіше акцент розташовують на чубчику, потилиці, або одній зі сторін по проділу. Колорування — стара-добра техніка змішування кількох схожих відтінків в одному фарбуванні знову в моді! Тут головне дотримуватися одного напрямку (тепле або холодне) і не вибирати надто різні кольори.

— стара-добра техніка змішування кількох схожих відтінків в одному фарбуванні знову в моді! Тут головне дотримуватися одного напрямку (тепле або холодне) і не вибирати надто різні кольори. Азіатські стрижки – не втрачають актуальності корейські форми, текстурні, м’які, недбалі. Для довгого волосся — дуже актуальні об’єми і багатошаровість, для короткого — подовжена потилиця і "пір’їни". Чубчики (найрізніші) в моді як ніколи.

Раніше ми розповідали, які брови будуть модними у 2023 році. Експерти назвали найефектнішу форму та тренди цього року. Говорять: на арену повертається натуральність.