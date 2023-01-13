Колорування та азіатські стрижки: трендові зачіски та фарбування 2023 року (фото)
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Усі трендові стрижки та фарбування 2023 можна адаптувати відповідно до ваших уподобань
Щоб створити ідеальний образ, потрібний не тільки стильний одяг, взуття та аксесуари, а й трендова зачіска. Також нова стрижка або фарбування — це відмінний "спосіб" розпочати новий рік свого життя, або навіть "нове життя". Добре, стилісти щороку пропонують дуже багато різних варіантів стрижок, зачісок та фарбувань, з яких кожна модниця вибере те, що їй подобається.
Стиліст під ніком vedmina_golova у своєму блозі в Інстаграм зазначила, що у сезоні 2023 набирає обертів відмова від перфекціонізму. І якщо раніше топзапитом був рівний зріз і суперплавний перехід, то зараз важливіша за текстуру і максимальний контраст. Модний експерт виділила 4 основні тренди стрижок та фарбувань на цей рік.
Тренди 2023: стрижки, зачіски, фарбування
- Теплі відтінки — наймоднішими відтінками блонду стали золотий і кремовий блонди, а в темних кольорах як альтернатива чи доповнення шоколадному лідирують махагон, карамель, винний кольори.
- Блокове фарбування — це може бути яскравий блок, блонд або темні пасма — не важливо. Головне, щоб блок був досить великим та контрастним. Найчастіше акцент розташовують на чубчику, потилиці, або одній зі сторін по проділу.
- Колорування — стара-добра техніка змішування кількох схожих відтінків в одному фарбуванні знову в моді! Тут головне дотримуватися одного напрямку (тепле або холодне) і не вибирати надто різні кольори.
- Азіатські стрижки – не втрачають актуальності корейські форми, текстурні, м’які, недбалі. Для довгого волосся — дуже актуальні об’єми і багатошаровість, для короткого — подовжена потилиця і "пір’їни". Чубчики (найрізніші) в моді як ніколи.
Раніше ми розповідали, які брови будуть модними у 2023 році. Експерти назвали найефектнішу форму та тренди цього року. Говорять: на арену повертається натуральність.