Привіт із 90-х і хвіст Барбі: топ-9 зачісок, які вирвалися у тренди цього сезону (фото)

Повернулися тренди минулих років, це помітно навіть за модними зачісками, стрижками та укладками

Ваша стрижка, зачіска або укладка може вигідно підтримати образ або зруйнувати його. Якщо не знаєте, як цікаво оформити волосся, то придивіться до останніх трендів на зачіски сезону осінь-зима. Вибір приємно вражає.

Є щонайменше дев’ять тенденцій серед зачісок, пише видання bustle. Багато трендів здаються нам знайомими, адже вони трохи трансформувалися і повернулися з тих же бурхливих 90-х. Деякі трендові зачіски, наприклад різні кіски, залишаються актуальними який сезон поспіль.

Наймодніші зачіски цього сезону:

Химерні кіски. Подібні любили багато зірок 90-х, у тому числі поп-діва Брітні Спірс. Ефектна зачіска із 90-х. Заколювати волосся у стилі пін-ап знову модно. Зібраний пучок і ніжні локони, що обрамляють обличчя. Така собі зачіска а-ля на випускний вечір. Французький твіст (мушля). Підійде для особливих випадків та елегантних образів. Зачіска із шпилькою-крабом. Додасть вашому стилю грайливості. Пучок з пишними пасмами волосся попереду. За стилем така зачіска скоріше відноситься до панк-шику. Альтернатива звичайному кінському хвосту. Зберіть пасма в тугий хвіст, а потім заплетіть. Хвіст, як у Барбі. Це дуже високий хвіст із закругленими кінчиками. Зачіска з аксесуарами. 90-ті були щедрі на всілякі шпильки, затискачі або намистини.

Зачіска – хіт 90-х

Шпильки-краби знову в моді

Ефектний пучок у стилі панк-шик

Виглядає цікавіше, ніж стандартний кінський хвіст

Естетика Барбі

Так можна піти не лише на випускний

Французький твіст – класика серед зачісок

Не бійтеся аксесуарів

Химерні кіски — супертренд

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