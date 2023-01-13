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Мереживо, прозорість та максі довжина: тренди 2023 року, які підкреслять вашу жіночність (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Жіночі тренди 2023 Новина оновлена 13 січня 2023, 07:56
Жіночі тренди 2023

Рік обіцяє бути яскравим та захопливим

У плані стилю у 2023 році на модниць чекає дуже жіночний і романтичний, і при цьому зухвалий сезон, судячи з тих модних трендів, які вже представили топові дизайнери. Що ж буде на піку актуальності нового року — читайте і дивіться далі.

Стиліст під ніком під applestyle зробила добірку з красивих жіночних трендів. Всі варіанти відмінно підкреслюють фігуру, і роблять образ за своїм романтичним, трохи зухвалим і стильним.

Жіночні тренди 2023

  • Прозорість. На показах дизайнери презентували повністю прозорі сукні. Сміливе рішення для тих, хто бажає показати свою фігуру. Якщо ви ще не готові до таких кардинальних рішень, вас виручать прозорі деталі.
Жіночні тренди 2023
  • Чорне мереживо. Тут головне не економити та вибирати якісне та дороге, щоб не виглядати дешево.
Жіночні тренди 2023
  • Металізовані тканини — не обов’язково носити тотал метал, достатньо вибрати одну річ, яка стане акцентом.
Жіночні тренди 2023
  • Максі довжина. Міні теж у тренді, але не всі її можуть носити, і тут прийшла на допомогу максі.
Жіночні тренди 2023
  • Квітка-чокер — дуже красиво і жіночно. Можна використовувати як брошку.
Жіночні тренди 2023м

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди будуть на піку популярності навесні 2023 року.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди