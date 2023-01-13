Мереживо, прозорість та максі довжина: тренди 2023 року, які підкреслять вашу жіночність (фото)

Рік обіцяє бути яскравим та захопливим

У плані стилю у 2023 році на модниць чекає дуже жіночний і романтичний, і при цьому зухвалий сезон, судячи з тих модних трендів, які вже представили топові дизайнери. Що ж буде на піку актуальності нового року — читайте і дивіться далі.

Стиліст під ніком під applestyle зробила добірку з красивих жіночних трендів. Всі варіанти відмінно підкреслюють фігуру, і роблять образ за своїм романтичним, трохи зухвалим і стильним.

Жіночні тренди 2023

Прозорість. На показах дизайнери презентували повністю прозорі сукні. Сміливе рішення для тих, хто бажає показати свою фігуру. Якщо ви ще не готові до таких кардинальних рішень, вас виручать прозорі деталі.

Чорне мереживо. Тут головне не економити та вибирати якісне та дороге, щоб не виглядати дешево.

Металізовані тканини — не обов’язково носити тотал метал, достатньо вибрати одну річ, яка стане акцентом.

Максі довжина. Міні теж у тренді, але не всі її можуть носити, і тут прийшла на допомогу максі.

Квітка-чокер — дуже красиво і жіночно. Можна використовувати як брошку.

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди будуть на піку популярності навесні 2023 року.