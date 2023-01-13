Мереживо, прозорість та максі довжина: тренди 2023 року, які підкреслять вашу жіночність (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рік обіцяє бути яскравим та захопливим
У плані стилю у 2023 році на модниць чекає дуже жіночний і романтичний, і при цьому зухвалий сезон, судячи з тих модних трендів, які вже представили топові дизайнери. Що ж буде на піку актуальності нового року — читайте і дивіться далі.
Стиліст під ніком під applestyle зробила добірку з красивих жіночних трендів. Всі варіанти відмінно підкреслюють фігуру, і роблять образ за своїм романтичним, трохи зухвалим і стильним.
Жіночні тренди 2023
- Прозорість. На показах дизайнери презентували повністю прозорі сукні. Сміливе рішення для тих, хто бажає показати свою фігуру. Якщо ви ще не готові до таких кардинальних рішень, вас виручать прозорі деталі.
- Чорне мереживо. Тут головне не економити та вибирати якісне та дороге, щоб не виглядати дешево.
- Металізовані тканини — не обов’язково носити тотал метал, достатньо вибрати одну річ, яка стане акцентом.
- Максі довжина. Міні теж у тренді, але не всі її можуть носити, і тут прийшла на допомогу максі.
- Квітка-чокер — дуже красиво і жіночно. Можна використовувати як брошку.
Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди будуть на піку популярності навесні 2023 року.