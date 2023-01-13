Кружево, прозрачность и макси длина: тренды 2023 года, которые подчеркнут вашу женственность (фото)
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Год обещает быть ярким и увлекательным
В плане стиля в 2023 году модниц ждет очень женственный и романтичный, и при этом дерзкий сезон, судя по тем модным трендам, которые уже представили топовые дизайнеры. Что же будет на пике актуальности в новом году — читайте и смотрите далее.
Стилист под ником underapplestyle сделала подборку из красивых женственных трендов. Стоит отметить, что все варианты отлично подчеркивают фигуру, и делают образ по своему романтичным, немного дерзким и очень стильным.
Женственные тренды 2023
- Прозрачность. На показах дизайнеры представили полностью прозрачные платья. Смелое решение для тех, кто хочет показать свою фигуру. Если вы еще не готовы к таким кардинальным решениям, то вас выручат прозрачные детали.
- Черное кружево. Здесь главное не экономить и выбирать качественное и дорогое, чтобы не выглядеть дешево.
- Металлизированные ткани — не обязательно носить тотал металл, достаточно выбрать одну вещь, которая станет акцентом.
- Макси длина. Мини тоже в тренде, но не все ее могут носить, и тут пришла на выручку макси.
- Цветок-чокер — очень красиво и женственно. Можно использовать в качестве броши.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды будут на пике популярности весной 2023 года.