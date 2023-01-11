Сочетание стилей и структурированность: шесть главных правил создания стильного образа (фото)
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Стилистка рассказала, какие модные лайфхаки обеспечат вам идеальный вид
Зимой есть много вариантов выглядеть трендово, но без учета базовых правил стайлинга ваш образ разрушится, и ни одна новомодная вещь его не спасет. Если же вы научитесь формировать правильный силуэт, то и в холод, и в жару сможете подбирать идеально одежду, обувь и аксессуары, которые подчеркнут ваше чувство стиля.
Подробнее о правилах создания гармоничного образа рассказывает блог о стиле watchingukraine в Instagram. По словам стилистки, есть шесть принципов, на которых держится гармоничный образ. Стоит один раз в них разобраться, и вы сможете формировать безупречные луки в любое время года.
Принцип №1: Сочетание стилей
Как правило, чтобы создать актуальный образ нужно объединить несколько разных стилей. Не бойтесь совмещать спорт с классикой, андрогонный с более женственным, гранж с деловым.
Принцип №2: Структурированность
Если у вас расслабленная одежда, то образ нужно "собрать", то есть дополнить, чтобы она казалась завершенной. Это можно сделать с помощью структурированных аксессуаров – обуви с четким мысом и фактурной сумки. С точностью и наоборот действует правило, когда вы одеваетесь более классически и строго. Тогда можно добавлять расслабленные и мягкие формы, чтобы ваш образ не выглядел однообразно.
Принцип №3: Длина
Каждое изделие должно завершаться на тончайшей части вашего тела, или полностью прикрывать ее. Например – курточка должна прикрывать ваши бедра, или быть выше бедер на 20 см, но точно не быть посреди.
Принцип №4: Горизонтали
Частая ошибка – делить фигуру на 2 или 3 одинаковые части одеждой. Нужно, чтобы горизонтали были по всей длине тела (при этом не забываем о принципе длины) и на разном расстоянии. Чем больше линий в вашем образе, тем более завершенным он смотрится.
Принцип №5: Посадка
Выбираем для себя ту посадку, которая соответствует выбранному луку, подходит вашей фигуре и зрительно сможет скорректировать ее, если нужно. Например: если у вас верхняя часть тела не пропорциональна нижней, то есть ноги короче туловища – всегда выбирайте высокую посадку, так вы выровняете баланс. Если вы выбираете низкий ход и хотите продлить визуально ноги – также выбирайте высокую посадку.
Принцип №6: Достаточный объем
Стилист призвала запомнить одно святое правило – верхнюю одежду надо покупать на размер больше вашего обычного, а то и на два. Во-первых – достаточный объем дает вам свободу движений, во вторых – зима и холод требуют многослойности, в-третьих – это просто актуальная база и возвращаться к приталенным пуховикам уже не нужно.
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