Сочетание стилей и структурированность: шесть главных правил создания стильного образа (фото)

Стилистка рассказала, какие модные лайфхаки обеспечат вам идеальный вид

Зимой есть много вариантов выглядеть трендово, но без учета базовых правил стайлинга ваш образ разрушится, и ни одна новомодная вещь его не спасет. Если же вы научитесь формировать правильный силуэт, то и в холод, и в жару сможете подбирать идеально одежду, обувь и аксессуары, которые подчеркнут ваше чувство стиля.

Подробнее о правилах создания гармоничного образа рассказывает блог о стиле watchingukraine в Instagram. По словам стилистки, есть шесть принципов, на которых держится гармоничный образ. Стоит один раз в них разобраться, и вы сможете формировать безупречные луки в любое время года.

Принцип №1: Сочетание стилей

Как правило, чтобы создать актуальный образ нужно объединить несколько разных стилей. Не бойтесь совмещать спорт с классикой, андрогонный с более женственным, гранж с деловым.

Удачный микс стилей

Принцип №2: Структурированность

Если у вас расслабленная одежда, то образ нужно "собрать", то есть дополнить, чтобы она казалась завершенной. Это можно сделать с помощью структурированных аксессуаров – обуви с четким мысом и фактурной сумки. С точностью и наоборот действует правило, когда вы одеваетесь более классически и строго. Тогда можно добавлять расслабленные и мягкие формы, чтобы ваш образ не выглядел однообразно.

Играйтесь с фактурами и формами

Принцип №3: Длина

Каждое изделие должно завершаться на тончайшей части вашего тела, или полностью прикрывать ее. Например – курточка должна прикрывать ваши бедра, или быть выше бедер на 20 см, но точно не быть посреди.

С помощью длину можно скрыть недостатки

Принцип №4: Горизонтали

Частая ошибка – делить фигуру на 2 или 3 одинаковые части одеждой. Нужно, чтобы горизонтали были по всей длине тела (при этом не забываем о принципе длины) и на разном расстоянии. Чем больше линий в вашем образе, тем более завершенным он смотрится.

Добавляйте в образ больше линий

Принцип №5: Посадка

Выбираем для себя ту посадку, которая соответствует выбранному луку, подходит вашей фигуре и зрительно сможет скорректировать ее, если нужно. Например: если у вас верхняя часть тела не пропорциональна нижней, то есть ноги короче туловища – всегда выбирайте высокую посадку, так вы выровняете баланс. Если вы выбираете низкий ход и хотите продлить визуально ноги – также выбирайте высокую посадку.

Выбор посадки очень важен

Принцип №6: Достаточный объем

Стилист призвала запомнить одно святое правило – верхнюю одежду надо покупать на размер больше вашего обычного, а то и на два. Во-первых – достаточный объем дает вам свободу движений, во вторых – зима и холод требуют многослойности, в-третьих – это просто актуальная база и возвращаться к приталенным пуховикам уже не нужно.

Разница очевидна

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