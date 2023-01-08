Стилист назвала семь главных трендов весны-2023 (фото)
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Тренды, которые стоит добавить в свой весенний гардероб
Начало года — лучшее время, чтобы ознакомиться с новыми модными трендами. Весенне-летний сезон 2023 года будет пестрить чёрным кружевом, прозрачной одеждой, плиссировкой и кожей, поэтому сезон ожидается женственным, дерзким и романтичным.
Об этом заявляет стилист SAMAL SAN. Конечно, отправляясь на весенний шоппинг нужно понимать, что наши покупки должны служить не один сезон и не нужно делать акцент на "горячие тренды". На них лучше смотреть как на новые идеи, которые мы можем интерпретировать в нашем стиле, а не как на что-то обязательное. Но, в любом случае, информация о главных тенденциях в моде никогда не будет лишней.
Выбеленный деним
Просто джинсовые тотал луки уже всем поднадоели, в коллекциях сезона деним состарен и выбелен, выглядит очень свежо.
Прозрачность
Одним из главных трендов станут полупрозрачные платья, юбки и топы. Поэтому смело меняем спортивные костюмы на облегающие монохромные юбки и платья из полупрозрачного материала.
Капюшоны
Платья, комбинезоны, боди с этим интересным элементом будут актуальны. Уже сейчас вязаные капоры, накидки и капюшоны набирают популярность.
Змеиный принт
Очень возможно, что змея в новом сезоне потеснит вечного леопарда.
Банты
Декор в виде бантов — в волосах, на аксессуарах, платьях, юбках, блузах, топах, обуви — в этом году будет популярен как никогда. Актуален и в повседневных образах.
Карманы и еще раз карманы
Объемные вместительные отделения будут размещаться везде, где есть свободное место: на жилетах, ветровках, кроп-топах и поясах.
Кружево
Бельевой стиль на улицах города никого уже не удивит — корсеты, платья-комбинации и сатиновые костюмы уже давно стали привычными элементами гардероба. В новом сезоне дизайнеры начали активно использовать кружево, в особенности черное. Ажурная отделка украшает платья и боди, дерзкие блузы и рубашки.
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