Голые пупки, майки-сетки и "волосатая" ткань: стильные тренды, которые будут актуальны весной 2023 года (фото)

Выбор стильных трендов на эту весну достаточно большой, так что каждой моднице будет из чего выбрать

Весна 2023 года в плане стиля будет достаточно дерзкой и эпатажной, судя по тем модным трендам, которые представляют дизайнеры. В моде прозрачность, кружево, бахрома и немного обнаженности.

Стилист Ксения Пуртова в своем модном блоге в Инстаграм подробно рассказала, что будет актуально в новом сезоне весна 2023. Модный эксперт отметила, что это далеко не все тренды, ведь пока она выбрала самые интересные и смелые.

Тренды весны 2023

Бахрома. Этот тренд, наверное, самый распространенный у дизайнеров, был представлен у многих. Причем, это может быть как бахрома из ниток, так и из кожи, может быть на одежде, так и на сумках.

Голый пупок. Это может быть как низкая посадка + короткий верх, так и вырез на платье прямо в области пупка.

Полная прозрачность. В любом виде: это может быть платье, юбка с топом или костюм из полупрозрачной ткани. Показывать все, что скрыто, сейчас модно.

Кружево. Это могут быть как кружевные вставки, так и полностью кружевной аутфит.

Капюшон, как в клипе Кайли Миноуг — в виде части платья, топа.

Майка-сетка. Тем летом была актуальна майка-алкоголичка, сетки из макраме, в этом сезоне встречайте модный микс.

"Волосатая" ткань (трикотаж-травка).

"Бабушка связала" — вещи, связанные крючком: платья, костюмы или отдельные предметы гардероба (топы, юбки).

Длина макси. Это чуть ли не самая популярная длина, представленная в летних коллекциях на подиуме. Платья, юбки, брюки, верхняя одежда — все удлинилось вслед за брюками и джинсами в пол.

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