Стиліст назвала сім головних трендів весни-2023 (фото)
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Тренди, які варто додати у свій весняний гардероб
Початок року – найкращий час, щоб ознайомитися з новими модними трендами. Весняно-літній сезон 2023 року ряснітиме чорним мереживом, прозорим одягом, плісуванням і шкірою, тому сезон очікується жіночним, зухвалим і романтичним.
Про це заявляє стиліст SAMAL SAN. Звичайно, вирушаючи на весняний шопінг, потрібно розуміти, що наші покупки повинні служити не один сезон і не потрібно робити акцент на "гарячі" тренди. На них краще дивитися як на нові ідеї, які ми можемо інтерпретувати в нашому стилі, а не як на щось обов’язкове. Але, у будь-якому разі, інформація про головні тенденції в моді ніколи не буде зайвою.
Вибілений денім
Просто джинсові тотал луки вже всім набридли, в колекціях сезону денім зістарений і вибілений, виглядає дуже свіжо.
Прозорість
Одним із головних трендів стануть напівпрозорі сукні, спідниці та топи. Тому сміливо змінюємо спортивні костюми на облиплі монохромні спідниці та сукні з напівпрозорого матеріалу.
Каптури
Сукні, комбінезони, боді з цим цікавим елементом будуть актуальними. Вже зараз в’язані капори, накидки та каптури набирають популярності.
Зміїний принт
Цілком можливо, що змія в новому сезоні потіснить вічного леопарда.
Банти
Декор у вигляді бантів — у волоссі, на аксесуарах, сукнях, спідницях, блузах, топах, взутті — цього року буде популярним як ніколи. Актуальний і у повсякденних образах.
Кишені і ще раз кишені
Об’ємні місткі відділення розміщуватимуться скрізь, де є вільне місце: на жилетах, вітрівках, кроп-топах та поясах.
Мереживо
Білизняний стиль на вулицях міста нікого вже не здивує — корсети, сукні-комбінації та сатинові костюми вже давно стали звичними елементами гардероба. У новому сезоні дизайнери почали активно використовувати мереживо, особливо чорне. Ажурне оздоблення прикрашає сукні та боді, зухвалі блузи та сорочки.
Раніше "Телеграф" писав, які аксесуари псують навіть найдорожчий образ.