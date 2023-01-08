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Стиліст назвала сім головних трендів весни-2023 (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які тренди будуть актуальними навесні 2023 року — список Новина оновлена 08 січня 2023, 17:06
Які тренди будуть актуальними навесні 2023 року — список. Фото freepik.com

Тренди, які варто додати у свій весняний гардероб

Початок року – найкращий час, щоб ознайомитися з новими модними трендами. Весняно-літній сезон 2023 року ряснітиме чорним мереживом, прозорим одягом, плісуванням і шкірою, тому сезон очікується жіночним, зухвалим і романтичним.

Про це заявляє стиліст SAMAL SAN. Звичайно, вирушаючи на весняний шопінг, потрібно розуміти, що наші покупки повинні служити не один сезон і не потрібно робити акцент на "гарячі" тренди. На них краще дивитися як на нові ідеї, які ми можемо інтерпретувати в нашому стилі, а не як на щось обов’язкове. Але, у будь-якому разі, інформація про головні тенденції в моді ніколи не буде зайвою.

Вибілений денім

Просто джинсові тотал луки вже всім набридли, в колекціях сезону денім зістарений і вибілений, виглядає дуже свіжо.

Вибілений денім одяг

Прозорість

Одним із головних трендів стануть напівпрозорі сукні, спідниці та топи. Тому сміливо змінюємо спортивні костюми на облиплі монохромні спідниці та сукні з напівпрозорого матеріалу.

Прозорість одяг

Каптури

Сукні, комбінезони, боді з цим цікавим елементом будуть актуальними. Вже зараз в’язані капори, накидки та каптури набирають популярності.

Капюшони одяг

Зміїний принт

Цілком можливо, що змія в новому сезоні потіснить вічного леопарда.

Зміїний принт одяг

Банти

Декор у вигляді бантів — у волоссі, на аксесуарах, сукнях, спідницях, блузах, топах, взутті — цього року буде популярним як ніколи. Актуальний і у повсякденних образах.

Банти одяг

Кишені і ще раз кишені

Об’ємні місткі відділення розміщуватимуться скрізь, де є вільне місце: на жилетах, вітрівках, кроп-топах та поясах.

Кишені одяг

Мереживо

Білизняний стиль на вулицях міста нікого вже не здивує — корсети, сукні-комбінації та сатинові костюми вже давно стали звичними елементами гардероба. У новому сезоні дизайнери почали активно використовувати мереживо, особливо чорне. Ажурне оздоблення прикрашає сукні та боді, зухвалі блузи та сорочки.

Мереживо одяг

Раніше "Телеграф" писав, які аксесуари псують навіть найдорожчий образ.

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#Мода #Тренди