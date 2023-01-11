Голі пупки, майки-сітки та "волохата" тканина: стильні тренди, які будуть актуальні весною 2023 року (фото)

Вибір стильних трендів цієї весни досить великий, так що кожній модниці буде з чого вибрати

Весна 2023 року в плані стилю буде досить зухвалою та епатажною, судячи з тих модних трендів, які представляють дизайнери. У моді прозорість, мереживо, бахрома та трохи оголеності.

Стиліст Ксенія Пуртова у своєму модному блозі в Інстаграм докладно розповіла, що буде актуально у новому сезоні весна 2023. Модний експерт зазначила, що це далеко не всі тренди, адже поки вона обрала найцікавіші та сміливіші.

Тренди весни 2023

Бахрома. Цей тренд, напевно, найпоширеніший у дизайнерів був представлений у багатьох. Причому це може бути як бахрома з ниток, так і зі шкіри, може бути на одязі, так і на сумках.

Голий пупок. Це може бути як низька посадка + короткий верх, так і виріз на сукні прямо в пупці.

Повна прозорість. У будь-якому вигляді: це може бути сукня, спідниця з топом чи костюм із напівпрозорої тканини. Показувати все, що приховано зараз модно.

Мереживо. Це можуть бути як мереживні вставки, так і мереживний аутфіт.

Капюшон, як у кліпі Кайлі Міноуг — у вигляді частини сукні, топа.

Майка-сітка. Того літа була актуальна майка-алкоголічка, сітки з макраме, цього сезону зустрічайте модний мікс.

"Волосата" тканина (трикотаж-травка).

"Бабуся зв’язала" — речі, пов’язані гачком: сукні, костюми або окремі предмети гардеробу (топи, спідниці).

Довжина максі. Це чи не найпопулярніша довжина, представлена у літніх колекціях на подіумі. Сукні, спідниці, штани, верхній одяг — все подовжилося слідом за брюками та джинсами в підлогу.

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