Антитренди джинсів: шість моделей, які не пасують абсолютно нікому (фото)

Такі джинси скоріше зіпсують ваш образ, аніж почнуть пасувати бодай до чогось

Мода — штука мінлива. І якщо буквально минулого сезону якась річ була на піку, це зовсім не значить, що діставши її через рік, ви будете виглядати так само ефектно. Ми вже розповідали про джинси, які зовсім не пасують невисоким дівчатам — навіть якщо саме ці моделі зараз у моді, а тепер розповімо, яким джинсам настав час відправитися на сміттєзвалище, бо до моди вони не мають абсолютно ніякого відношення.

Про 6 моделей-антитрендів розповідає trserial. Це саме той випадок, коли речі не врятує вже нічого — від них просто треба позбутися.

Джинси з хаотично розташованими дірками

Джинси, з яких начебто хаотично вирвали шматочки тканини, у 2010-ті виглядали зухвало, але аж ніяк не естетично. Їх носили практично всі, примудряючись комбінуючи навіть із діловими жакетами. Зараз же такі поєднання — ознака поганого смаку.

У 2023 вибирайте джинси з лаконічними прорізами. Але пам’ятайте: ніяких дірок на колінах! Кілька широких надрізів із зовнішнього боку стегна виглядають свіжо і небанально.

Джинси з широкими відворотами

А це — супертренд 2015-го, покликаний надати оригінальності повсякденним джинсам. Модниці носили такі джинси з ботильйонами, босоніжками та кедами на тонкій підошві. Тільки-от 2015-ий вже давно минув, а ці моделі все ще можна зустріти на вулицях.

До речі, найбільше такі джинси пасували дівчатам-моделям із дуже довгими ногами. А от решта отримували візуально вкорочений силует. Їх краще замінити на базові прямі джинси чи трендові моделі під свої параметри.

Джинси з вишивкою

Вишиті фрукти, квіти, зайчики, літери чи візерунки на джинсах – епоха, що давно минула. Такий декор робить образ інфантильним, а після 35 років взагалі може лише зайвий раз підкреслювати вік.

У 2023-му вибираємо моделі відтінку свіжої трави або фуксії, бузкові чи лимонно-жовті джинси. Вони освіжають образ і доречні у будь-якому віці!

Джинси з імітацією колготок

Пам’ятаєте ці джинси з дірками, з-під яких виглядає сітка чи колготки? Забудьте! Вони вважаються таким же антитрендом, як і кофта з імітацією сорочки. Якщо дуже хочеться показати принтовані колготки, не ховайте їх — створюйте карколомні образи зі спідницями та сукнями.

Джинси з горизонтальним колор-блоком

Ці моделі навіть підступніші за ті, що з відворотами. Маскуючись під незвичайний дизайн, вони з’їдають зріст і змушують ноги виглядати товстими. Широкі контрастні смуги не додають "родзинки" образу, а тільки псують його.

Колор-блок може бути красивим і стильним. Для цього обтирайте джинси з контрастними штанинами: ліва – блакитна, права – синя, наприклад. Комбінації кольорів можуть бути різними.

Джинси з блискітками

Здавалося б, така модель зробить образ більш святковим і безтурботним… Але ні — це працює зовсім не так. У таких джинсах ви навпаки виглядатимете похмуро й матимете досить нудний образ. Скінні з блискітками, що обсипаються, — антитренд на віки.

Краще обирати прямі однотонні джинси з нитками зі страз: вони можуть бути пришиті краєм передніх кишень. Такі моделі чудово підійдуть як на щодень, так і на свята. Їх легко поєднувати з блискучим топом і масивними прикрасами.

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