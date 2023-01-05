Взуттєві тренди сезону 2023: які жіночі черевики обрати (фото)

Варіанти, на які варто звернути увагу цієї зими

Останніми роками найбільш ходовим взуттям для дівчат на осінь і зиму залишаються черевики. Це дуже зручна і практична модель, яка має стильний вигляд й легко поєднується з різними стилями одягу. Наприклад, бежеві черевики можна носити з одягом у будь-якій колірній гамі та стилі.

Які моделі черевиків і варіанти дизайну на сьогодні в тренді, розповідає інтернет-журнал "Коліжанка". Ми ж додаємо кілька фото, які допоможуть підібрати взуття собі до смаку.

Жіночі черевики на всі випадки життя: модні тенденції

Якщо ви плануєте придбати пару нового взуття демісезонного призначення чи просто на зиму, можна звернути увагу саме на черевики. Тим паче вибрати дійсно є з чого.

Стійкий каблук

Стильні та зручні жіночі черевики на підборах можна носити хоч щодня. Зручна колодка в поєднанні з товстими підборами — це ідеальне рішення, аби додати різноманітності навіть у повсякденний лук.

Така модель прекрасно виглядатиме як з джинсами скінні, так і з повсякденними сукнями та спідницями або різноплановими урочистими образами.

Грубі черевики а-ля армійські берці

Високе взуття, яке закриває щиколотку, на шнурівці та масивній підошві — завершальний штрих до міського образу. Попри свою зовнішню громіздкість, такі черевики чудово пружинять кроки і пом'якшують удари ніг об асфальт, даруючи комфорт і легкість пересування.

Ця модель добре поєднується і з силуетними сукнями та спідницями, і з вузькими джинсами та штанами, а ще — підкреслює тендітність образу. Єдиний нюанс — на те, щоб зашнурувати взуття, може йти трохи більше часу, ніж у випадку з блискавкою.

Різні матеріали виготовлення

Автентичний вигляд мають шкіряні черевики. А от моделі із замші додадуть вашому образу візуального шику й аристократизму. Щоправда, варто врахувати той факт, що шкіряні черевики не потребують особливого догляду, тоді як замша більш чутлива до впливу вологи та різних видів забруднень.

Для створення яскравих і стильних луків краще звернути увагу на моделі в лаку: саме такі вироби стануть яскравим акцентом образу. Варіантів — безліч.

Широка колірна гама

Класичний чорний гармонійно вписується в будь-які образи, але свіжий і більш цікавий вигляд матимуть інші відтінки — бежеві, капучино, білий, пурпуровий, сірий тощо.

Обирати взуття усіляких нетипових відтінків — це хороше рішення для монохромних образів у тому ж кольорі (білому, бежевому тощо) або одягу в спокійних, стриманих тонах.

Раніше ми розповідали про 5 наймодніших речей цієї зими. Ці елементи гардероба не тільки стильно виглядають, а й дозволяють не мерзнути у холодну погоду. Адже мода не завжди вимагає жертв.