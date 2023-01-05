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П’ять наймодніших речей цієї зими: стильний одяг і взуття, які довершать ваш образ (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Базові речі, які чудово виглядають і зігріють у холод Новина оновлена 05 січня 2023, 11:57
Базові речі, які чудово виглядають і зігріють у холод. Фото freepik.com

Ваша капсула одягу на холодний період

Кожна дівчина мріє виглядати ідеально у будь-яку погоду — і в холод, і в спеку. З останнім трохи простіше, бо коли тепло, можна собі дозволити одягнути практично будь-що. А от взимку, в морозну погоду, підібрати стильний одяг, який гарно виглядатиме, та ще й зігріє, досить складно.

Щоб не замерзнути і при цьому бути в тренді, Fashion 24 зробив підбірку з п’яти стильних речей на зиму 2023. З цими речами ви будете виглядати неперевершено.

Капсула одягу на холодний період

Шапка біні

Однотонна шапка біні стане вашою чарівною паличкою і допоможе виглядати стильно та модно. Чорна шапка ідеально доповнить ваш яскравий верхній одяг, тоді як кольорова додасть родзинки пуховикам і шубам у класичних тонах.

Шкіряні штани

Штани з екошкіри цього сезону завоювали неабияку популярність. Мабуть, їх вже пора заносити до базових речей гардероба, адже ми носимо їх не лише влітку, але й в холодну пору.

Щоправда, коли за вікном мороз, краще звертати увагу на штани, утеплені флісом. В іншому разі про тепло і комфорт можна забутися.

Уггі

Короткі уггі дуже стрімко увірвалися в тренди і не здають своїх позицій. Їх можна носити з трикотажними штанами, джинсами, шкіряними штанами або ж утепленими лосинами. Вибір — за вами.

Дублянка

Цей верхній одяг взимку став справжньою перлиною жіночого гардероба. Зараз практично кожна модниця має дублянку-авіатор в чорному або коричневому кольорі.

Вміле комбінування речей дає можливість створювати необхідні образи та власний неповторний стиль. Власниці дублянок можуть створити безліч цікавих образів, залежно від погоди та власного настрою.

Дублянка-авіатор дуже популярна у сезоні зима 2022/2023
Дублянка-авіатор - модний сезон зима 2022/23

Утеплені лосини

Лосини мають одну прекрасну властивість — вони правильно виділяють ноги, роблячи їх візуально стрункішими. Це досить зручна річ, яка поєднується з будь-яким верхнім одягом.

Однак важливо, щоб в холодну пору року у вас були саме утеплені лосини. Звичайні тоненькі в мороз точно не допоможуть зігрітися.

Раніше ми розповідали, які шуби в топі цієї зими, і як їх стильно носити. Серед актуальних цього сезону моделей — цілих чотири варіанти на будь-який смак.

Теги:
#Мода #Стиль #Зимовий одяг #Стильні образи #Капсульний гардероб