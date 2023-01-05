П’ять наймодніших речей цієї зими: стильний одяг і взуття, які довершать ваш образ (фото)

Ваша капсула одягу на холодний період

Кожна дівчина мріє виглядати ідеально у будь-яку погоду — і в холод, і в спеку. З останнім трохи простіше, бо коли тепло, можна собі дозволити одягнути практично будь-що. А от взимку, в морозну погоду, підібрати стильний одяг, який гарно виглядатиме, та ще й зігріє, досить складно.

Щоб не замерзнути і при цьому бути в тренді, Fashion 24 зробив підбірку з п’яти стильних речей на зиму 2023. З цими речами ви будете виглядати неперевершено.

Капсула одягу на холодний період

Шапка біні

Однотонна шапка біні стане вашою чарівною паличкою і допоможе виглядати стильно та модно. Чорна шапка ідеально доповнить ваш яскравий верхній одяг, тоді як кольорова додасть родзинки пуховикам і шубам у класичних тонах.

Шкіряні штани

Штани з екошкіри цього сезону завоювали неабияку популярність. Мабуть, їх вже пора заносити до базових речей гардероба, адже ми носимо їх не лише влітку, але й в холодну пору.

Щоправда, коли за вікном мороз, краще звертати увагу на штани, утеплені флісом. В іншому разі про тепло і комфорт можна забутися.

Уггі

Короткі уггі дуже стрімко увірвалися в тренди і не здають своїх позицій. Їх можна носити з трикотажними штанами, джинсами, шкіряними штанами або ж утепленими лосинами. Вибір — за вами.

Дублянка

Цей верхній одяг взимку став справжньою перлиною жіночого гардероба. Зараз практично кожна модниця має дублянку-авіатор в чорному або коричневому кольорі.

Вміле комбінування речей дає можливість створювати необхідні образи та власний неповторний стиль. Власниці дублянок можуть створити безліч цікавих образів, залежно від погоди та власного настрою.

Утеплені лосини

Лосини мають одну прекрасну властивість — вони правильно виділяють ноги, роблячи їх візуально стрункішими. Це досить зручна річ, яка поєднується з будь-яким верхнім одягом.

Однак важливо, щоб в холодну пору року у вас були саме утеплені лосини. Звичайні тоненькі в мороз точно не допоможуть зігрітися.

Раніше ми розповідали, які шуби в топі цієї зими, і як їх стильно носити. Серед актуальних цього сезону моделей — цілих чотири варіанти на будь-який смак.