Пухнасті, оверсайз і не тільки: топ-8 трендових светрів, які зроблять вас найстильнішою цієї зими (фото)
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Тренди вражають різноманітністю, тож кожна модниця знайде той самий светр на зиму
У зимовому гардеробі дуже багато затишних речей, починаючи від в’язаних суконь та закінчуючи всілякими кардиганами. І, звичайно ж, одна з базових речей на зиму – светр. Він може бути не лише теплим та зручним, а й красивим, стане головним акцентом вашого стильного зимового образу.
Про найстильніші светри у сезоні зима 2022-2023 розповідає українська стилістка Ольга Литвинова (olha_lit) у своєму блозі в Instagram. За її словами, модницям варто придивитися як мінімум до восьми трендових варіантів светрів у холодну пору року.
Так, цього року актуальними залишаються як моделі оверсайз, які давно полюбилися багатьом інфлюєнсерам, так і перекочували з минулих сезонів різні розрізи, що прикрашають затишні светри. У моді й однотонні фасони, й оригінальні принти.
Тренди светрів взимку 2022-2023:
- Різнокольорові та в’язані.
- В’язані "квадратики".
- Пухнасті. Так, вони повертаються.
- З різними принтами.
- Торочки – ефектний декоративний елемент цього сезону.
- З розрізами.
- Кольорові й оверсайз.
- З об’ємними рукавами.
Раніше "Телеграф" розповідав, які спідниці на піку тенденцій цього року взимку. А також ми писали, як одягнутися взимку тепло, але не стати схожою на капусту. Є кілька секретів створення стрункого силуету.