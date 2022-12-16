Рус

Пухнасті, оверсайз і не тільки: топ-8 трендових светрів, які зроблять вас найстильнішою цієї зими (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Без светра у холод ніяк Новина оновлена 16 грудня 2022, 13:38
Без светра у холод ніяк. Фото womenio.com

Тренди вражають різноманітністю, тож кожна модниця знайде той самий светр на зиму

У зимовому гардеробі дуже багато затишних речей, починаючи від в’язаних суконь та закінчуючи всілякими кардиганами. І, звичайно ж, одна з базових речей на зиму – светр. Він може бути не лише теплим та зручним, а й красивим, стане головним акцентом вашого стильного зимового образу.

Про найстильніші светри у сезоні зима 2022-2023 розповідає українська стилістка Ольга Литвинова (olha_lit) у своєму блозі в Instagram. За її словами, модницям варто придивитися як мінімум до восьми трендових варіантів светрів у холодну пору року.

Так, цього року актуальними залишаються як моделі оверсайз, які давно полюбилися багатьом інфлюєнсерам, так і перекочували з минулих сезонів різні розрізи, що прикрашають затишні светри. У моді й однотонні фасони, й оригінальні принти.

Тренди светрів взимку 2022-2023:

  • Різнокольорові та в’язані.
  • В’язані "квадратики".
  • Пухнасті. Так, вони повертаються.
  • З різними принтами.
  • Торочки – ефектний декоративний елемент цього сезону.
  • З розрізами.
  • Кольорові й оверсайз.
  • З об’ємними рукавами.
Модний светр взимку 2023
Оригінальний зимовий светр
Модний светр оверсайз взимку 2023
Оверсайз залишається актуальним
Модний светр з зимовим принтом 2023
Принти теж модні
Модний пухнастий светр взимку 2023
Пухнасті светри повертаються в тренди
Модні светри взимку 2023
Незвичайна фактура прикрасить зимовий образ
Модні светри взимку 2023
Торочки — пік тенденцій
Модні светри взимку 2023
Лаконічні та стильні фасони

Раніше "Телеграф" розповідав, які спідниці на піку тенденцій цього року взимку. А також ми писали, як одягнутися взимку тепло, але не стати схожою на капусту. Є кілька секретів створення стрункого силуету.

Теги:
#Мода #Тренди #Светр