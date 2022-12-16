Пухнасті, оверсайз і не тільки: топ-8 трендових светрів, які зроблять вас найстильнішою цієї зими (фото)

Тренди вражають різноманітністю, тож кожна модниця знайде той самий светр на зиму

У зимовому гардеробі дуже багато затишних речей, починаючи від в’язаних суконь та закінчуючи всілякими кардиганами. І, звичайно ж, одна з базових речей на зиму – светр. Він може бути не лише теплим та зручним, а й красивим, стане головним акцентом вашого стильного зимового образу.

Про найстильніші светри у сезоні зима 2022-2023 розповідає українська стилістка Ольга Литвинова (olha_lit) у своєму блозі в Instagram. За її словами, модницям варто придивитися як мінімум до восьми трендових варіантів светрів у холодну пору року.

Так, цього року актуальними залишаються як моделі оверсайз, які давно полюбилися багатьом інфлюєнсерам, так і перекочували з минулих сезонів різні розрізи, що прикрашають затишні светри. У моді й однотонні фасони, й оригінальні принти.

Тренди светрів взимку 2022-2023:

Різнокольорові та в’язані.

В’язані "квадратики".

Пухнасті. Так, вони повертаються.

З різними принтами.

Торочки – ефектний декоративний елемент цього сезону.

З розрізами.

Кольорові й оверсайз.

З об’ємними рукавами.

Оригінальний зимовий светр

Оверсайз залишається актуальним

Принти теж модні

Пухнасті светри повертаються в тренди

Незвичайна фактура прикрасить зимовий образ

Торочки — пік тенденцій

Лаконічні та стильні фасони

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