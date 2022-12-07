Топ-9 речей, без яких не обійтися цієї зими: і це не лише пуховик (фото)

Навіть у холодну погоду можна виглядати модно та красиво

У холодну пору року потрібно приділити увагу формуванню сезонного гардеробу. Там має бути тепле та актуальне взуття, стильний верхній одяг, а також светри, шарфи, штани… Якщо не знаєте, як підібрати модну річ, варто придивитися до головних трендів зими-2023.

Стилістка Інна (stylist.inna) у своєму Instagram-блозі поділилася списком топ-9 must have цього сезону. Ці речі обов’язково мають бути у зимовому гардеробі кожної модниці. У них ви виглядатимете стильно і не замерзнете.

Які речі потрібно включити до зимового гардеробу 2022-2023:

Пуховик – у морози без нього не обійтись.

– у морози без нього не обійтись. Кольоровий светр — розбавте базові відтінки у своєму гардеробі. Така річ стане основним акцентом вашого образу.

— розбавте базові відтінки у своєму гардеробі. Така річ стане основним акцентом вашого образу. Вовняні штани – зручний, теплий та стильний варіант.

– зручний, теплий та стильний варіант. Спідниця максі – одна з наймодніших довжин цього сезону.

– одна з наймодніших довжин цього сезону. Шкіряні штани – прикрасять будь-який лук.

– прикрасять будь-який лук. Світлі джинси – вдало освіжать вашу палітру зимових речей.

– вдало освіжать вашу палітру зимових речей. Уггі — це взуття знову на піку тенденцій, особливо в тренді ультракороткі моделі.

— це взуття знову на піку тенденцій, особливо в тренді ультракороткі моделі. Шапка біні або капор – універсальний головний убір для зимового періоду.

– універсальний головний убір для зимового періоду. Довгий теплий шарф – і прикрасить, і зігріє.

Теплий шарф прикрасить будь-який зимовий образ

Уггі знову актуальні

Капор чи біні — актуальні головні убори

Джинси необов’язково мають бути темними

Штани мають бути теплими

Пуховик — універсальний верхній одяг на зиму

Додайте фарб у свій зимовий образ

Шкіряні штани — тренд, що не вгасає

Довга спідниця підійде для зимового гардеробу ідеально

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