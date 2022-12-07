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Топ-9 речей, без яких не обійтися цієї зими: і це не лише пуховик (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Зимовий гардероб має бути і теплим, і стильним Новина оновлена 07 грудня 2022, 19:57
Зимовий гардероб має бути і теплим, і стильним. Фото womenio.com

Навіть у холодну погоду можна виглядати модно та красиво

У холодну пору року потрібно приділити увагу формуванню сезонного гардеробу. Там має бути тепле та актуальне взуття, стильний верхній одяг, а також светри, шарфи, штани… Якщо не знаєте, як підібрати модну річ, варто придивитися до головних трендів зими-2023.

Стилістка Інна (stylist.inna) у своєму Instagram-блозі поділилася списком топ-9 must have цього сезону. Ці речі обов’язково мають бути у зимовому гардеробі кожної модниці. У них ви виглядатимете стильно і не замерзнете.

Які речі потрібно включити до зимового гардеробу 2022-2023:

  • Пуховик – у морози без нього не обійтись.
  • Кольоровий светр — розбавте базові відтінки у своєму гардеробі. Така річ стане основним акцентом вашого образу.
  • Вовняні штани – зручний, теплий та стильний варіант.
  • Спідниця максі – одна з наймодніших довжин цього сезону.
  • Шкіряні штани – прикрасять будь-який лук.
  • Світлі джинси – вдало освіжать вашу палітру зимових речей.
  • Уггі — це взуття знову на піку тенденцій, особливо в тренді ультракороткі моделі.
  • Шапка біні або капор – універсальний головний убір для зимового періоду.
  • Довгий теплий шарф – і прикрасить, і зігріє.
Зимові образи із шарфом
Теплий шарф прикрасить будь-який зимовий образ
Стильні образи з уггі
Уггі знову актуальні
Образи з шапкою біні та капором
Капор чи біні — актуальні головні убори
Образи зі світлими джинсами
Джинси необов’язково мають бути темними
Образи з вовняними брюками
Штани мають бути теплими
Образи з пуховиками
Пуховик — універсальний верхній одяг на зиму
Образ із кольоровими светрами
Додайте фарб у свій зимовий образ
Образи зі шкіряними штанами
Шкіряні штани — тренд, що не вгасає
Образи зі спідницями максі
Довга спідниця підійде для зимового гардеробу ідеально

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні в моді взимку-2023 і будуть комфортні за будь-якої погоди. А також ми писали, які сумки в топі трендів цього сезону і пасуватимуть практично до кожного образу.

Теги:
#Мода #Зима #Тренди