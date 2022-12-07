Топ-9 речей, без яких не обійтися цієї зими: і це не лише пуховик (фото)
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Навіть у холодну погоду можна виглядати модно та красиво
У холодну пору року потрібно приділити увагу формуванню сезонного гардеробу. Там має бути тепле та актуальне взуття, стильний верхній одяг, а також светри, шарфи, штани… Якщо не знаєте, як підібрати модну річ, варто придивитися до головних трендів зими-2023.
Стилістка Інна (stylist.inna) у своєму Instagram-блозі поділилася списком топ-9 must have цього сезону. Ці речі обов’язково мають бути у зимовому гардеробі кожної модниці. У них ви виглядатимете стильно і не замерзнете.
Які речі потрібно включити до зимового гардеробу 2022-2023:
- Пуховик – у морози без нього не обійтись.
- Кольоровий светр — розбавте базові відтінки у своєму гардеробі. Така річ стане основним акцентом вашого образу.
- Вовняні штани – зручний, теплий та стильний варіант.
- Спідниця максі – одна з наймодніших довжин цього сезону.
- Шкіряні штани – прикрасять будь-який лук.
- Світлі джинси – вдало освіжать вашу палітру зимових речей.
- Уггі — це взуття знову на піку тенденцій, особливо в тренді ультракороткі моделі.
- Шапка біні або капор – універсальний головний убір для зимового періоду.
- Довгий теплий шарф – і прикрасить, і зігріє.
Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні в моді взимку-2023 і будуть комфортні за будь-якої погоди. А також ми писали, які сумки в топі трендів цього сезону і пасуватимуть практично до кожного образу.