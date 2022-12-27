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Тепло, зручно та дуже стильно: найтрендовіше взуття на зиму 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Модне взуття на зиму 2023 Новина оновлена 27 грудня 2022, 11:11
Модне взуття на зиму 2023. Фото pexels.com

У холодні пори року ніжки мають бути в теплі

Взуття — це не тільки предмет для комфортного та безпечного пересування, це вже давно невіддільний аксесуар в образі, який завершує його, а іноді й надає акценту. Часто саме взуття може витягнути зібраний лук на новий модний рівень. Тому до вибору цього предмета гардероба потрібно ретельно підходити. Добре, вибір взуття в сезоні 2023 досить великий.

Стиліст Роміна Ірина у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася п’ятьма найстильнішими і просто необхідними моделями взуття на зиму, які мають бути в гардеробі кожної модниці.

Топ-5 пар взуття, які на піку популярності взимку 2023

  • Місяцеходи — цієї зими не буде холодно, адже ця пара вважається однією з найтепліших пар взуття;
Модне взуття на зиму 2023 — місяцеходи
  • Ботильйони на платформі — наймодніший варіант на платформі із середнім масивним підбором і на рифленій підошві;
Модне взуття на зиму 2023 — ботильйони
  • Ботфорти — на підборах і без нього, на грубій підошві, у тандемі з короткими поясними виробами (спідниці, шорти);
Модне взуття на зиму 2023 — ботфорти
  • Чоботи труби — в сучасній варіації напівприлеглого силуету, можуть бути з гострим, квадратним або закругленим носком;
Модне взуття на зиму 2023 — чоботи-труби
  • Уггі ще один варіант тримати ноги в теплі, залишаючись при цьому стильними.
Модне взуття на зиму 2023 — уггі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий модельєр Андре Тан назвав найстильніші чоботи для цієї зими.

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#Мода #Жіноча мода #Зимове взуття #Взуття