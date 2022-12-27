Тепло, зручно та дуже стильно: найтрендовіше взуття на зиму 2023 (фото)

У холодні пори року ніжки мають бути в теплі

Взуття — це не тільки предмет для комфортного та безпечного пересування, це вже давно невіддільний аксесуар в образі, який завершує його, а іноді й надає акценту. Часто саме взуття може витягнути зібраний лук на новий модний рівень. Тому до вибору цього предмета гардероба потрібно ретельно підходити. Добре, вибір взуття в сезоні 2023 досить великий.

Стиліст Роміна Ірина у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася п’ятьма найстильнішими і просто необхідними моделями взуття на зиму, які мають бути в гардеробі кожної модниці.

Топ-5 пар взуття, які на піку популярності взимку 2023

Місяцеходи — цієї зими не буде холодно, адже ця пара вважається однією з найтепліших пар взуття;

Ботильйони на платформі — наймодніший варіант на платформі із середнім масивним підбором і на рифленій підошві;

Ботфорти — на підборах і без нього, на грубій підошві, у тандемі з короткими поясними виробами (спідниці, шорти);

Чоботи труби — в сучасній варіації напівприлеглого силуету, можуть бути з гострим, квадратним або закругленим носком;

Уггі ще один варіант тримати ноги в теплі, залишаючись при цьому стильними.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий модельєр Андре Тан назвав найстильніші чоботи для цієї зими.