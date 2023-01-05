Обувные тренды сезона 2023: какие женские ботинки выбрать (фото)

Варианты, на которые следует обратить внимание этой зимой

В последние годы наиболее ходовой обувью для девушек на осень и зиму остаются ботинки. Это очень удобная и практичная модель, которая выглядит стильно и легко сочетается с разными стилями одежды. К примеру, бежевые ботинки можно носить с одеждой в любой цветовой гамме и стиле.

Какие модели ботинок и варианты дизайна на сегодня в тренде, рассказывает интернет-журнал "Колежанка". Мы же добавляем несколько фото, которые помогут подобрать обувь по вкусу.

Женские ботинки на все случаи жизни: модные тенденции

Если вы планируете приобрести пару новой обуви демисезонного назначения или просто на зиму, можно обратить внимание именно на ботинки. Тем более выбрать действительно есть из чего.

Устойчивый каблук

Стильные и удобные женские ботинки на каблуке можно носить хоть каждый день. Удобная колодка в сочетании с толстым каблуком – это идеальное решение, чтобы добавить разнообразия даже в повседневный лук.

Такая модель будет прекрасно выглядеть как с джинсами-скинни, так и с повседневными платьями и юбками или разноплановыми торжественными образами.

Грубые ботинки а-ля армейские берцы

Высокая обувь, закрывающая лодыжку, на шнуровке и массивной подошве — завершающий штрих к городскому образу. Несмотря на свою внешнюю громоздкость, такие ботинки прекрасно пружинят шаги и смягчают удары ног об асфальт, даря комфорт и легкость передвижения.

Эта модель хорошо сочетается и с силуэтными платьями и юбками, и с узкими джинсами и брюками, а еще подчеркивает хрупкость образа. Единственный нюанс – на то, чтобы зашнуровать обувь, может уходить немного больше времени, чем в случае с молнией.

Различные материалы изготовления

Аутентичный вид выглядят кожаными ботинками. А вот модели из замши придадут вашему образу визуального шика и аристократизма. Правда, следует учесть тот факт, что кожаные ботинки не нуждаются в особом уходе, тогда как замша более чувствительна к воздействию влаги и различным видам загрязнений.

Для создания ярких и стильных луков лучше обратить внимание на модели в лаке: именно такие изделия станут ярким акцентом образа. Вариантов – множество.

Широкая цветовая гамма

Классический черный гармонично вписывается в любые образы, но свежий и интересный вид будут иметь другие оттенки — бежевые, капучино, белый, пурпурный, серый и т.д.

Выбирать обувь всевозможных нетипичных оттенков – это хорошее решение для монохромных образов в том же цвете (белом, бежевом и т.п.) или одежде в спокойных, сдержанных тонах.

Раньше мы рассказывали о 5 самых модных вещах этой зимой. Эти элементы гардероба не только стильно смотрятся, но и позволяют не мерзнуть в холодную погоду. Ведь мода не всегда требует жертв.