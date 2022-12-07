Топ-9 вещей, без которых не обойтись этой зимой: и это не только пуховик (фото)

Даже в холодную погоду можно выглядеть модно и красиво

В холодное время года нужно уделить внимание формированию сезонного гардероба. Там должна быть теплая и актуальная обувь, стильная верхняя одежда, а также свитера, шарфы, брюки… Если не знаете, как подобрать модную вещь, стоит присмотреться к главным трендам зимы-2023.

Стилистка Инна (stylist.inna) в своем Instagram-блоге поделилась списком топ-9 must have в этом сезоне. Эти вещи обязательно должны быть в зимнем гардеробе каждой модницы. В них вы будете выглядеть стильно и не замерзнете.

Какие вещи нужно включить в зимний гардероб 2022-2023:

Пуховик – в морозы без него не обойтись.

– в морозы без него не обойтись. Цветной свитер – разбавьте базовые оттенки в своем гардеробе. Такая вещь станет главным акцентом вашего образа.

– разбавьте базовые оттенки в своем гардеробе. Такая вещь станет главным акцентом вашего образа. Шерстяные брюки – удобный, теплый и стильный вариант.

– удобный, теплый и стильный вариант. Юбка макси – одна из самых модных длин в этом сезоне.

– одна из самых модных длин в этом сезоне. Кожаные брюки – украсят любой лук.

– украсят любой лук. Светлые джинсы – удачно освежат вашу палитру зимних вещей.

– удачно освежат вашу палитру зимних вещей. Угги – эта обувь снова на пике тенденций, особенно в тренде ультракороткие модели.

– эта обувь снова на пике тенденций, особенно в тренде ультракороткие модели. Шапка бини или капор – универсальный головной убор для зимнего периода.

– универсальный головной убор для зимнего периода. Долгий, теплый шарф – и украсит, и согреет.

Теплый шарф украсит любой зимний образ

Угги снова актуальны

Капор или бини - актуальные головные уборы

Джинсы необязательно должны быть темными

Брюки должны быть теплыми

Пуховик - универсальная верхняя одежда на зиму

Добавьте красок в свой зимний образ

Кожаные брюки - неугасающий тренд

Длинная юбка подойдет для зимнего гардероба идеально

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья в моде зимой-2023 и будут комфортны при любой погоде. А также мы писали, какие сумки в топе трендов в этом сезоне и подойдут практически к каждому образу.