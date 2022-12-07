Топ-9 вещей, без которых не обойтись этой зимой: и это не только пуховик (фото)
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Даже в холодную погоду можно выглядеть модно и красиво
В холодное время года нужно уделить внимание формированию сезонного гардероба. Там должна быть теплая и актуальная обувь, стильная верхняя одежда, а также свитера, шарфы, брюки… Если не знаете, как подобрать модную вещь, стоит присмотреться к главным трендам зимы-2023.
Стилистка Инна (stylist.inna) в своем Instagram-блоге поделилась списком топ-9 must have в этом сезоне. Эти вещи обязательно должны быть в зимнем гардеробе каждой модницы. В них вы будете выглядеть стильно и не замерзнете.
Какие вещи нужно включить в зимний гардероб 2022-2023:
- Пуховик – в морозы без него не обойтись.
- Цветной свитер – разбавьте базовые оттенки в своем гардеробе. Такая вещь станет главным акцентом вашего образа.
- Шерстяные брюки – удобный, теплый и стильный вариант.
- Юбка макси – одна из самых модных длин в этом сезоне.
- Кожаные брюки – украсят любой лук.
- Светлые джинсы – удачно освежат вашу палитру зимних вещей.
- Угги – эта обувь снова на пике тенденций, особенно в тренде ультракороткие модели.
- Шапка бини или капор – универсальный головной убор для зимнего периода.
- Долгий, теплый шарф – и украсит, и согреет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья в моде зимой-2023 и будут комфортны при любой погоде. А также мы писали, какие сумки в топе трендов в этом сезоне и подойдут практически к каждому образу.