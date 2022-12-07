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Топ-9 вещей, без которых не обойтись этой зимой: и это не только пуховик (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Зимний гардероб должен быть и теплым, и стильным Новость обновлена 07 декабря 2022, 19:57
Зимний гардероб должен быть и теплым, и стильным. Фото womenio.com

Даже в холодную погоду можно выглядеть модно и красиво

В холодное время года нужно уделить внимание формированию сезонного гардероба. Там должна быть теплая и актуальная обувь, стильная верхняя одежда, а также свитера, шарфы, брюки… Если не знаете, как подобрать модную вещь, стоит присмотреться к главным трендам зимы-2023.

Стилистка Инна (stylist.inna) в своем Instagram-блоге поделилась списком топ-9 must have в этом сезоне. Эти вещи обязательно должны быть в зимнем гардеробе каждой модницы. В них вы будете выглядеть стильно и не замерзнете.

Какие вещи нужно включить в зимний гардероб 2022-2023:

  • Пуховик – в морозы без него не обойтись.
  • Цветной свитер – разбавьте базовые оттенки в своем гардеробе. Такая вещь станет главным акцентом вашего образа.
  • Шерстяные брюки – удобный, теплый и стильный вариант.
  • Юбка макси – одна из самых модных длин в этом сезоне.
  • Кожаные брюки – украсят любой лук.
  • Светлые джинсы – удачно освежат вашу палитру зимних вещей.
  • Угги – эта обувь снова на пике тенденций, особенно в тренде ультракороткие модели.
  • Шапка бини или капор – универсальный головной убор для зимнего периода.
  • Долгий, теплый шарф – и украсит, и согреет.
Зимние образы с шарфом
Теплый шарф украсит любой зимний образ
Стильные образы с угги
Угги снова актуальны
Образы с шапкой бини и капором
Капор или бини - актуальные головные уборы
Образы со светлыми джинсами
Джинсы необязательно должны быть темными
Образы с шерстяными брюками
Брюки должны быть теплыми
Образы с пуховиками
Пуховик - универсальная верхняя одежда на зиму
Образ с цветными свитерами
Добавьте красок в свой зимний образ
Образы с кожаными брюками
Кожаные брюки - неугасающий тренд
Образы с юбками макси
Длинная юбка подойдет для зимнего гардероба идеально

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья в моде зимой-2023 и будут комфортны при любой погоде. А также мы писали, какие сумки в топе трендов в этом сезоне и подойдут практически к каждому образу.

Теги:
#Мода #Зима #Тренды