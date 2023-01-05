Пять самых модных вещей этой зимы: стильная одежда и обувь, которые довершат ваш образ (фото)

Ваша капсула одежды на холодный период

Каждая девушка мечтает выглядеть идеально в любую погоду — и в холод, и в жару. С последним немного проще, потому что когда тепло, можно себе позволить одеть практически что угодно. А вот зимой, в морозную погоду, подобрать стильную одежду, которая будет хорошо выглядеть, да еще и согреет, довольно сложно.

Чтобы не замерзнуть и при этом быть в тренде, Fashion 24 сделал подборку из пяти стильных вещей на зиму 2023 года. С этими вещами вы будете выглядеть неотразимо.

Капсула одежды на холодный период

Шапка бини

Однотонная шапка бини станет вашей волшебной палочкой и поможет выглядеть стильно и модно. Черная шапка идеально дополнит вашу яркую верхнюю одежду, тогда как цветная добавит изюминку пуховикам и шубам в классических тонах.

Кожаные штаны

Брюки из экокожи в этом сезоне завоевали небывалую популярность. Пожалуй, их уже пора заносить в базовые вещи гардероба, ведь мы носим их не только летом, но и в холодное время года.

Правда, когда за окном мороз, лучше обращать внимание на штаны, утепленные флисом. В противном случае о тепле и комфорте можно забыть.

Угги

Короткие угги очень стремительно ворвались в тренды и не сдают свои позиции. Их можно носить с трикотажными брюками, джинсами, кожаными штанами или утепленными лосинами. Выбор – за вами.

Дубленка

Эта верхняя одежда зимой стала настоящей жемчужиной женского гардероба. Сейчас практически каждая модница имеет дубленку-авиатор в черном или коричневом цвете.

Умелое комбинирование вещей позволяет создавать необходимые образы и собственный неповторимый стиль. Обладательницы дубленок могут создать множество интересных образов в зависимости от погоды и собственного настроения.

Утепленные лосины

Лосины обладают одним прекрасным свойством — они правильно выделяют ноги, делая их визуально стройными. Это довольно удобная вещь, сочетающаяся с любой верхней одеждой.

Однако важно, чтобы в холодное время года у вас были именно утепленные лосины. Обычные тоненькие в морозы точно не помогут согреться.

Раньше мы рассказывали, какие шубы в топе этой зимой, и как их стильно носить. Среди актуальных в этом сезоне моделей – целых четыре варианта на любой вкус.