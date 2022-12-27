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Тепло, удобно и очень стильно: самая трендовая обувь на зиму 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Модная обувь на зиму 2023 Новость обновлена 27 декабря 2022, 11:11
Модная обувь на зиму 2023. Фото pexels.com

В холодные времена года ножки должны быть в тепле

Обувь — это не только предмет для комфортного и безопасного передвижения, это уже давно неотъемлемый аксессуар в образе, который завершает его, а иногда и придает наряду акцент. Часто именно обувь может вытянуть собранный лук на новый модный уровень. Поэтому к выбору этого предмета гардероба нужно тщательно подходить. Хорошо, выбор обуви в сезоне 2023 достаточно велик.

Стилист Ромина Ирина в своем модном блоге в Инстаграм поделилась пятью самыми стильными и просто необходимыми моделями обуви на зиму, которые должны быть в гардеробе у каждой модницы.

Топ-5 пар обуви, которые на пике популярности зимой 2023

  • Луноходы — этой зимой не будет холодно, не зря ведь эта пара считается одной из самых тёплых пар обуви;
Модная обувь на зиму 2023 - луноходы
  • Ботильоны на платформе — самый модный вариант на платформе со средним массивным каблуком и на рифлёной подошве;
Модная обувь на зиму 2023 - ботильоны
  • Ботфорты — на каблуке и без него, на грубой подошве, в тандеме с короткими поясными изделиями (юбки, шорты);
Модная обувь на зиму 2023 - ботфорты
  • Сапоги трубы — в современной вариации полуприлегающего силуэта, могут быть с острым, квадратным или закруглённым носком;
Модная обувь на зиму 2023 - сапоги-трубы
  • Угги — еще один вариант держать ноги в тепле, оставаясь при этом стильными.
Модная обувь на зиму 2023 - угги

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный модельер Андре Тан назвал самые стильные сапоги для этой зимы.

Теги:
#Мода #Женская мода #Зимняя обувь #Взуття