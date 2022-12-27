Тепло, удобно и очень стильно: самая трендовая обувь на зиму 2023 (фото)
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В холодные времена года ножки должны быть в тепле
Обувь — это не только предмет для комфортного и безопасного передвижения, это уже давно неотъемлемый аксессуар в образе, который завершает его, а иногда и придает наряду акцент. Часто именно обувь может вытянуть собранный лук на новый модный уровень. Поэтому к выбору этого предмета гардероба нужно тщательно подходить. Хорошо, выбор обуви в сезоне 2023 достаточно велик.
Стилист Ромина Ирина в своем модном блоге в Инстаграм поделилась пятью самыми стильными и просто необходимыми моделями обуви на зиму, которые должны быть в гардеробе у каждой модницы.
Топ-5 пар обуви, которые на пике популярности зимой 2023
- Луноходы — этой зимой не будет холодно, не зря ведь эта пара считается одной из самых тёплых пар обуви;
- Ботильоны на платформе — самый модный вариант на платформе со средним массивным каблуком и на рифлёной подошве;
- Ботфорты — на каблуке и без него, на грубой подошве, в тандеме с короткими поясными изделиями (юбки, шорты);
- Сапоги трубы — в современной вариации полуприлегающего силуэта, могут быть с острым, квадратным или закруглённым носком;
- Угги — еще один вариант держать ноги в тепле, оставаясь при этом стильными.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный модельер Андре Тан назвал самые стильные сапоги для этой зимы.