Пушистые, оверсайз и не только: топ-8 трендовых свитеров, которые сделают вас самой стильной этой зимой (фото)
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Тренды поражают разнообразием, так что каждая модница найдет тот самый свитер на зиму
В зимнем гардеробе очень много уютных вещей, начиная от вязаных платьев и заканчивая всевозможными кардиганами. И, конечно же, одна из базовых вещей на зиму – свитер. Он может быть не только теплым и удобным, а и красивым, станет главным акцентом вашего стильного зимнего образа.
О самых стильных свитерах в сезоне зима 2022-2023 рассказывает украинская стилистка Ольга Литвинова (olha_lit) в своем блоге в Instagram. По ее словам, модницам стоит присмотреться как минимум к восьми трендовым вариантам свитеров в холодное время года.
Так, в этом году актуальными остаются как модели оверсайз, давно полюбившиеся многим инфлюенсерам, так и перекочевали из прошлых сезонов различные разрезы, украшающие уютные зимние свитера. В моде и однотонные фасоны, и оригинальные принты.
Тренды свитеров зимой 2022-2023:
- Разноцветные и вязаные.
- Вязаные "квадратики".
- Пушистые. Да, они возвращаются.
- С разными принтами.
- Бахрома — эффектный декоративный элемент этого сезона.
- С разрезами.
- Цветные и оверсайз.
- С объемными рукавами.
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