Пушистые, оверсайз и не только: топ-8 трендовых свитеров, которые сделают вас самой стильной этой зимой (фото)

Тренды поражают разнообразием, так что каждая модница найдет тот самый свитер на зиму

В зимнем гардеробе очень много уютных вещей, начиная от вязаных платьев и заканчивая всевозможными кардиганами. И, конечно же, одна из базовых вещей на зиму – свитер. Он может быть не только теплым и удобным, а и красивым, станет главным акцентом вашего стильного зимнего образа.

О самых стильных свитерах в сезоне зима 2022-2023 рассказывает украинская стилистка Ольга Литвинова (olha_lit) в своем блоге в Instagram. По ее словам, модницам стоит присмотреться как минимум к восьми трендовым вариантам свитеров в холодное время года.

Так, в этом году актуальными остаются как модели оверсайз, давно полюбившиеся многим инфлюенсерам, так и перекочевали из прошлых сезонов различные разрезы, украшающие уютные зимние свитера. В моде и однотонные фасоны, и оригинальные принты.

Тренды свитеров зимой 2022-2023:

Разноцветные и вязаные.

Вязаные "квадратики".

Пушистые. Да, они возвращаются.

С разными принтами.

Бахрома — эффектный декоративный элемент этого сезона.

С разрезами.

Цветные и оверсайз.

С объемными рукавами.

Оригинальный зимний свитер

Оверсайз остается актуальным

Принты тоже в моде

Пушистые свитера возвращаются в тренды

Необычная фактура украсит зимний образ

Бахрома - пик тенденций

Лаконичные и стильные фасоны

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