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Пушистые, оверсайз и не только: топ-8 трендовых свитеров, которые сделают вас самой стильной этой зимой (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Без свитера в холода никак Новость обновлена 16 декабря 2022, 13:38
Без свитера в холода никак. Фото womenio.com

Тренды поражают разнообразием, так что каждая модница найдет тот самый свитер на зиму

В зимнем гардеробе очень много уютных вещей, начиная от вязаных платьев и заканчивая всевозможными кардиганами. И, конечно же, одна из базовых вещей на зиму – свитер. Он может быть не только теплым и удобным, а и красивым, станет главным акцентом вашего стильного зимнего образа.

О самых стильных свитерах в сезоне зима 2022-2023 рассказывает украинская стилистка Ольга Литвинова (olha_lit) в своем блоге в Instagram. По ее словам, модницам стоит присмотреться как минимум к восьми трендовым вариантам свитеров в холодное время года.

Так, в этом году актуальными остаются как модели оверсайз, давно полюбившиеся многим инфлюенсерам, так и перекочевали из прошлых сезонов различные разрезы, украшающие уютные зимние свитера. В моде и однотонные фасоны, и оригинальные принты.

Тренды свитеров зимой 2022-2023:

  • Разноцветные и вязаные.
  • Вязаные "квадратики".
  • Пушистые. Да, они возвращаются.
  • С разными принтами.
  • Бахрома — эффектный декоративный элемент этого сезона.
  • С разрезами.
  • Цветные и оверсайз.
  • С объемными рукавами.
Модный свитер зимой 2023
Оригинальный зимний свитер
Модный свитер оверсайз зимой 2023
Оверсайз остается актуальным
Модный свитер с принтом зимой 2023
Принты тоже в моде
Модный пушистый свитер зимой 2023
Пушистые свитера возвращаются в тренды
Модные свитера зимой 2023
Необычная фактура украсит зимний образ
Модные свитера зимой 2023
Бахрома - пик тенденций
Модные свитера зимой 2023
Лаконичные и стильные фасоны

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#Мода #Тренды #Свитер