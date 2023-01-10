Антитренды джинсов: шесть моделей, которые не подходят абсолютно никому (фото)

Такие джинсы скорее испортят ваш образ, чем начнут подходить хоть к чему-нибудь

Мода – штука изменчивая. И если буквально в прошлом сезоне какая-то вещь была на пике, это вовсе не значит, что, достав ее через год, вы будете выглядеть так же эффектно. Мы уже рассказывали о джинсах, которые совсем не подходят невысоким девушкам — даже если именно эти модели сейчас в моде, а теперь расскажем, каким джинсам пора отправиться на свалку, потому что к моде они не имеют абсолютно никакого отношения.

О 6 моделях-антитрендов рассказывает trserial. Это именно тот случай, когда вещи не спасет уже ничего – от них просто нужно избавиться.

Джинсы с хаотически расположенными дырками

Джинсы, из которых будто бы хаотично вырвали кусочки ткани, в 2010-е выглядели дерзко, но отнюдь не эстетично. Их носили практически все, умудряясь комбинировать даже с деловыми жакетами. Сейчас такие сочетания — признак плохого вкуса.

В 2023 году выбирайте джинсы с лаконичными прорезями. Но помните: никаких дыр на коленях! Несколько широких надрезов с наружной стороны бедра выглядят свежо и небанально.

Джинсы с широкими отворотами

А это — супертренд 2015-го, призванный придать оригинальности повседневным джинсам. Модницы носили джинсы с ботильонами, босоножками и кедами на тонкой подошве. Только вот 2015-й уже давно прошел, а эти модели все еще можно встретить на улицах.

Кстати, больше всего такие джинсы подходили девушкам-моделям с очень длинными ногами. А вот остальные получали визуально укороченный силуэт. Их лучше заменить базовыми прямыми джинсами или трендовыми моделями под свои параметры.

Джинсы с вышивкой

Вышитые фрукты, цветы, зайчики, буквы или узоры на джинсах – давно прошедшая эпоха. Такой декор делает образ инфантильным, а после 35 лет вообще может лишний раз подчеркивать возраст.

В 2023 году выбираем модели оттенка свежей травы или фуксии, сиреневые или лимонно-желтые джинсы. Они освежают образ и уместны в любом возрасте!

Джинсы с имитацией колготок

Помните эти джинсы с дырками, из-под которых смотрится сетка или колготки? Забудьте! Они считаются таким же антитрендом, как кофта с имитацией рубашки. Если очень хочется показать принтованные колготки, не прячьте их — создавайте сногсшибательные образы с юбками и платьями.

Джинсы с горизонтальным колор-блоком

Эти модели даже коварнее тех, что с отворотами. Маскируясь под необычный дизайн, они съедают рост и заставляют ноги выглядеть толстыми. Широкие контрастные полосы не придают "изюминки" образу, а только портят его.

Цвет-блок может быть красивым и стильным. Для этого обтирайте джинсы с контрастными штанинами: левая – голубая, правая – синяя, например. Комбинации цветов могут быть разными.

Джинсы с блестками

Казалось бы, такая модель сделает образ более праздничным и беззаботным… Но нет – это совсем не так работает. В таких джинсах вы наоборот будете выглядеть мрачно и будете иметь довольно скучный образ. Скинни с осыпающимися блестками — антитренд на века.

Лучше выбирать прямые однотонные джинсы с нитками из стразов: они могут быть пришиты краем передних карманов. Такие модели отлично подойдут как на каждый день, так и на праздники. Их легко совмещать с блестящим топом и массивными украшениями.

Ранее "Телеграф" рассказывал об обувных трендах зимы 2023. В нашей подборке — разные варианты женских ботинок, которые будут стильно выглядеть с различными образами.