Джинсы, которые совсем не подходят невысоким девушкам: так вы только испортите образ (фото)

Стилисты выделяют 6 видов джинсов, которые не стоит носить девушкам с небольшим ростом

Правильно подобранные джинсы не только отвлекут внимание от недостатков фигуры, но еще и могут визуально сделать свою обладательницу более худой или даже несколько выше. Особо тщательно подходить к выбору такого вида одежды должны девушки с невысоким ростом.

Стилисты предупреждают, что неправильно подобранные джинсы могут просто испортить весь образ. О 6 разновидностях джинсов, которые не подходят невысоким девушкам, рассказывают "Патриоты Украины".

Джинсы-бойфренды

Обычно они имеют не только мешковатый фасон, но и заниженную линию посадки и заканчиваются на лодыжке. Все вместе это сильно "режет" рост. Спасти ситуацию может немного приталенный верх и обувь с острым носком.

Джинсы с заниженной посадкой

Это именно тот вид джинсов, от которого невысоким девушкам следует бежать как от огня. А если у них еще и удлиненный торс, то ситуация вообще сложится плачевная. В таком случае изменить что-то очень тяжело, потому что пропорции тела будут слишком сильно нарушены.

Джинсы с отворотами

Такие джинсы сильно режут рост из-за наслоения и контрастного цвета. Сделать что-нибудь с этим практически нереально — легче просто отказаться от такого предмета гардероба.

Кюлоты

А это еще одна модель, которая противопоказана миниатюрным девушкам. Смешно это или нет, но в таких джинсах невысокая девушка выглядит, как будто она пыталась влезть в детские брюки, из которых уже давно выросла.

Джинсы клеш

Очень сложный фасон, который иногда не подходит даже девушкам с идеальной фигурой и пропорциями тела. К счастью, его можно стилизовать, создав вертикаль цвета и надев каблуки. Но стоит ли, если джинсы – это универсальная вещь, которая не должна создавать неудобств?..

Широкие джинсы

Такую модель стилисты не рекомендуют носить невысоким девушкам. Но не всё так однозначно. Можно выбрать брюки умеренной ширины, с высокой посадкой, надеть приталенный верх и обувь на каблуке или с острым носком и таким образом неплохо скорректировать фигуру.

Какие джинсы подходят невысоким девушкам

Лучше всего девушкам с небольшим ростом подойдут прямые джинсы, с защипами, стрелками, одного цвета, без декора и без потертостей. Остановить свой выбор лучше на высокой или средней посадке. Длина при этом должна быть полной или заканчиваться на самой узкой части ноги.

Раньше мы рассказывали, о вещах, которые могут визуально превратить вас в пончик. С этими предметами гардероба нужно быть очень осторожными. Кстати, джинсы – тоже в перечне.