Как стильно носить джинсы, если вам за 50: шесть образов со вкусом (фото)

Модель этой пары будет зависеть от вашей фигуры

Практически у каждой в гардеробе есть джинсы. Но они — самый коварный предмет гардероба, так как они удобны, а удобство, к сожалению, расслабляет.

Стилист Татьяна Белявина отмечает, что джинсы + невнятный устаревший трикотаж — это антистильный комплект. А ведь джинсы можно носить интересно и в любом возрасте!

ДЖИНСЫ + БЛУЗКА

Или футболка, а можно и все сразу! Чем проще образ, тем большего внимания требуют аксессуары, именно они "дорабатывают" образ.

ДЖИНСЫ + ЖАКЕТ/ПИДЖАК

Жакет, а можно современный пиджак, лучше с принтом или цветной. Просто серенький не вытянет джинсы в стильный комплект. Может, но не у всех получается. С жакетом с принтом это сделать проще.

ДЖИНСЫ + РУБАШКА + ЖАКЕТ

Рубашка может быть джинсовой, а жакет современный укороченный.

ДЖИНСЫ + ЖИЛЕТ

Жилет, широкий палантин + аксессуары — и образ не настолько скучен и тривиален.

ДЖИНСЫ + ТРЕНЧ

Здесь, конечно же, справедливости ради надо сказать, что тренч лучше смотрится в расстегнутом виде. Поэтому, если не можете расстегнуть из-за погоды, то замените на куртку.

ДЖИНСЫ + ДЖИНСОВКА

Да, можно и так! И джинсовку носим вне зависимости от возраста. Джинсы выбираем любые! Синие, черные, белые. А вот модель будет зависеть от вашей фигуры.

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