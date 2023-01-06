Джинси, які зовсім не пасують невисоким дівчатам: так ви тільки зіпсуєте образ (фото)

Стилісти виділяють аж 6 видів джинсів, які не варто носити дівчатам із невеликим зростом

Правильно підібрані джинси не тільки відвернуть увагу від недоліків фігури, а ще й можуть візуально зробити свою власницю більш худою чи навіть вищою. Особливо ретельно підходити до вибору такого виду одягу повинні дівчата із невисоким зростом.

Стилісти попереджають, що невірно підібрані джинси можуть легко зіпсувати весь образ. Про 6 різновидів джинсів, які не пасують невисоким дівчатам, розповідають "Патріоти України".

Джинси-бойфренди

Зазвичай вони мають не тільки мішкуватий фасон, а й занижену лінію посадки і закінчуються на щиколотці. Усе разом це сильно "ріже" зріст. Врятувати ситуацію може хіба що приталений верх і взуття з гострим носком.

Джинси із заниженою посадкою

Це саме той вид джинсів, від якого невисоким дівчатам слід бігти як від вогню. А якщо в них ще й подовжений торс, то ситуація взагалі складеться плачевна. В такому випадку змінити щось дуже важко, бо пропорції тіла будуть занадто сильно порушені.

Джинси з відворотами

Такі джинси сильно ріжуть зріст через нашарування та контрастний колір. Зробити щось із цим практично нереально — легше просто відмовитися від такого предмета гардероба.

Кюлоти

А це — ще одна модель, яка протипоказана мініатюрним дівчатам. Смішно це чи ні, але в таких джинсах невисока дівчина виглядає, наче вона намагалася влізти у дитячі штани, з яких вже давно виросла.

Джинси кльош

Дуже складний фасон, який часом не підходить навіть дівчатам з ідеальною фігурою та пропорціями тіла. На щастя, його можна стилізувати, створивши вертикаль кольору та одягнувши підбори. Але чи варто, якщо джинси – це універсальна річ, яка не повинна створювати незручностей.

Широкі джинси

Таку модель стилісти не рекомендують носити невисоким дівчатам. Але не все так однозначно. Можна вибрати штани помірної ширини, з високою посадкою, надіти приталений верх і взуття на підборах або з гострим носком і таким чином непогано скоригувати фігуру.

Які джинси пасують невисоким дівчатам

Найкраще дівчатам із невеликим зростом підійдуть прямі джинси, із защипами, стрілками, єдиного кольору, без декору і без потертостей. Зупинити свій вибір краще на високій або середній посадці. Довжина при цьому має бути повною або ж закінчуватися на найвужчій частині ноги.

Раніше ми розповідали, про речі, які можуть візуально перетворити вас на пончик. З цими предметами гардероба треба бути дуже обережними. До речі, джинси — теж у переліку.