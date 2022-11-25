Настав час діставати з шафи мамину шубу: топ-5 трендів верхнього одягу на цю зиму (фото)

Мода циклічна, що доводять тенденції сезону осінь-зима цього року

Взимку можна одягатися не лише тепло, а й стильно. Важливо підібрати одночасно практичну та красиву пару взуття, а особливу увагу приділіть вибору верхнього одягу. Адже пуховик, дублянка чи шуба будуть частиною всіх ваших образів у холодну пору року.

Про те, який верхній одяг актуальний взимку 2023 року, розповідає стилістка Ганна Івашова у своєму модному блозі в Instagram. За її словами, варто придивитися як мінімум до п’яти трендів. В ідеалі, звичайно, мати кілька варіантів верхнього одягу на випадок різних погодних умов.

Тренди верхнього одягу в сезоні осінь-зима 2022-2023:

Шкіряний тренч — взимку він вас звичайно не зігріє, тому під нього обов’язково надягайте теплий светр.

— взимку він вас звичайно не зігріє, тому під нього обов’язково надягайте теплий светр. Бомбер — це елемент спортивного стилю, хоча може поєднуватись і з абсолютно полярними стилями.

— це елемент спортивного стилю, хоча може поєднуватись і з абсолютно полярними стилями. Пуховик-ковдра — найзатишніший тренд у цьому списку.

— найзатишніший тренд у цьому списку. Вінтажні шуби — так-так, йдеться про ті шуби, які носили наші мами.

— так-так, йдеться про ті шуби, які носили наші мами. Дублянка-авіатор — для тих, хто втомився від шкіряних курток, краще брати на розмір більше.

Плащі та тренчі — базові варіанти на холодний період

Бомбер продовжує тримати позицію топ-тренду

Дублянка — красиво та тепло

Час діставати мамину шубу

Пуховик-ковдра — найзатишніший тренд

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки в моді в холодну пору року. Є важливі нюанси, але тренди допоможуть зробити стильний вибір. А також ми писали про найтрендовіші головні убори цієї зими. Шапка не тільки не зіпсує вас, а підвищить градус стилю у вашому образі.