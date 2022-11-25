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Настав час діставати з шафи мамину шубу: топ-5 трендів верхнього одягу на цю зиму (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Шуби, як у героїнь легендарного серіалу, знову у тренді Новина оновлена 25 листопада 2022, 23:14
Шуби, як у героїнь легендарного серіалу, знову у тренді. Фото hbo.com

Мода циклічна, що доводять тенденції сезону осінь-зима цього року

Взимку можна одягатися не лише тепло, а й стильно. Важливо підібрати одночасно практичну та красиву пару взуття, а особливу увагу приділіть вибору верхнього одягу. Адже пуховик, дублянка чи шуба будуть частиною всіх ваших образів у холодну пору року.

Про те, який верхній одяг актуальний взимку 2023 року, розповідає стилістка Ганна Івашова у своєму модному блозі в Instagram. За її словами, варто придивитися як мінімум до п’яти трендів. В ідеалі, звичайно, мати кілька варіантів верхнього одягу на випадок різних погодних умов.

Тренди верхнього одягу в сезоні осінь-зима 2022-2023:

  • Шкіряний тренч — взимку він вас звичайно не зігріє, тому під нього обов’язково надягайте теплий светр.
  • Бомбер — це елемент спортивного стилю, хоча може поєднуватись і з абсолютно полярними стилями.
  • Пуховик-ковдра — найзатишніший тренд у цьому списку.
  • Вінтажні шуби — так-так, йдеться про ті шуби, які носили наші мами.
  • Дублянка-авіатор — для тих, хто втомився від шкіряних курток, краще брати на розмір більше.
Стильні тренчі
Плащі та тренчі — базові варіанти на холодний період
Стильні бомбери
Бомбер продовжує тримати позицію топ-тренду
Стильні дублянки на зиму 2023
Дублянка — красиво та тепло
Модні шуби взимку 2023
Час діставати мамину шубу
Пуховик-ковдра
Пуховик-ковдра — найзатишніший тренд

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки в моді в холодну пору року. Є важливі нюанси, але тренди допоможуть зробити стильний вибір. А також ми писали про найтрендовіші головні убори цієї зими. Шапка не тільки не зіпсує вас, а підвищить градус стилю у вашому образі.

Теги:
#Мода #Шуба #Дублянка #Верхній одяг #Пуховик