Як стильно носити джинси, якщо вам за 50: шість образів зі смаком (фото)

Модель цієї пари залежатиме від вашої фігури

Практично кожна в гардеробі має джинси. Але вони — найпідступніший предмет гардероба, оскільки вони зручні, а зручність, на жаль, розслаблює.

Стиліст Тетяна Бєлявіна зазначає, що джинси + невиразний застарілий трикотаж — це антистильний комплект. Але ж джинси можна носити цікаво і в будь-якому віці!

ДЖИНСИ + БЛУЗКА

Або футболка, а можна і все одразу! Чим простіший образ, тим більшої уваги вимагають аксесуари, саме вони "допрацьовують" образ.

ДЖИНСИ + ЖАКЕТ/ПІДЖАК

Жакет, а можна сучасний піджак, краще з принтом або кольоровий. Просто сіренький не витягне джинси у стильний комплект. Може, але не у всіх виходить. З жакетом із принтом це зробити простіше.

ДЖИНСИ + СОРОЧКА + ЖАКЕТ

Сорочка може бути джинсовою, а жакет сучасний укорочений.

ДЖИНСИ + ЖИЛЕТ

Жилет, широкий палантин + аксесуари — і образ не настільки нудний і тривіальний.

ДЖИНСИ + ТРЕНЧ

Тут, звичайно ж, заради справедливості треба сказати, що тренч краще виглядає в розстебнутому вигляді. Тому, якщо не можете розстебнути через погоду, замініть на куртку.

ДЖИНСИ + ДЖИНСІВКА

Можна й так! І джинсІвку носимо незалежно від віку. Джинси вибираємо будь-які! Сині, чорні, білі. А ось модель залежатиме від вашої фігури.

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