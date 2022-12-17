Як стильно носити джинси, якщо вам за 50: шість образів зі смаком (фото)
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Модель цієї пари залежатиме від вашої фігури
Практично кожна в гардеробі має джинси. Але вони — найпідступніший предмет гардероба, оскільки вони зручні, а зручність, на жаль, розслаблює.
Стиліст Тетяна Бєлявіна зазначає, що джинси + невиразний застарілий трикотаж — це антистильний комплект. Але ж джинси можна носити цікаво і в будь-якому віці!
ДЖИНСИ + БЛУЗКА
Або футболка, а можна і все одразу! Чим простіший образ, тим більшої уваги вимагають аксесуари, саме вони "допрацьовують" образ.
ДЖИНСИ + ЖАКЕТ/ПІДЖАК
Жакет, а можна сучасний піджак, краще з принтом або кольоровий. Просто сіренький не витягне джинси у стильний комплект. Може, але не у всіх виходить. З жакетом із принтом це зробити простіше.
ДЖИНСИ + СОРОЧКА + ЖАКЕТ
Сорочка може бути джинсовою, а жакет сучасний укорочений.
ДЖИНСИ + ЖИЛЕТ
Жилет, широкий палантин + аксесуари — і образ не настільки нудний і тривіальний.
ДЖИНСИ + ТРЕНЧ
Тут, звичайно ж, заради справедливості треба сказати, що тренч краще виглядає в розстебнутому вигляді. Тому, якщо не можете розстебнути через погоду, замініть на куртку.
ДЖИНСИ + ДЖИНСІВКА
Можна й так! І джинсІвку носимо незалежно від віку. Джинси вибираємо будь-які! Сині, чорні, білі. А ось модель залежатиме від вашої фігури.
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