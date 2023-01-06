Можуть візуально перетворити на пончик: речі, які варто носити дуже обережно (фото)

Якщо не хочете миттєво "погладшати", обов’язково враховуйте ці при складанні своїх луків

Навіть якщо дуже струнка, невдало підібраний гардероб може зіграти з вами поганий жарт, і додасть вам кілька зайвих кілограмів. З плюсів вони лише візуальні, а також їх дуже легко виправити. Щоб уникнути таких провалів, просто будьте обережнішими з речами, про які ми й розповімо далі.

Цілком логічно, що якщо є речі, які коригують фігуру, то є й такі, що здатні візуально додати ваги, інформує Ukr.Media. Пам’ятайте, деякі фасони чи матеріали підходять не всім, та й не завжди вони вигідно поєднуються один з одним.

Речі, які можуть повнити

Мішкуватий одяг

Здавалося б, що так фігуру можна легко сховати, адже тканина вільно сидить і нічого не обтягує, але це зовсім не так. Такі речі варто одягати з чимось, що сидить по фігурі.

Речі з оксамиту

Оксамитове вбрання та образи виглядають дорого та стильно, проте просте освітлення може зіпсувати вам образ. Все тому, що при правильному світлі на оксамит — він підкреслює переваги фігури, якщо ж світло зіграло проти вас — то ви виглядатимете візуально повніше. З такими речами варто бути дуже обережними.

Вбрання з лакової шкіри

Такий матеріал легко здатний нагородити вас зайвою вагою, що не існує, або збільшити обсяги, які вже є. Блискуча шкіра надто сильно обрамляє фігуру, виставляючи напоказ все, щоб ви не хотіли показувати, а відблиски це все лише підкреслюють.

Одяг з принтом у великий горох та горизонтальну смужку

На дамах, особливо плюс сайз, принт у великий горох мати поганий вигляд, тому що візуально робить їх набагато об’ємнішим. Так само робить і горизонтальна смужка. В принципі, зверніть увагу, що будь-який малюнок з великими акцентами завжди і всіх повнить.

Обтягуючі штани

Неправильно підібрані джинси виглядають однаково погано як на худеньких, так і на повненьких дівчат. Особливо якщо верхня частина вбрання – теж у обліпку. Так обтягуючи себе, ви більше нагадуватимете ковбасу, перев’язану мотузкою.

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