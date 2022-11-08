Можна купувати вже зараз: які брюки та джинси будуть на піку популярності у 2023 році (фото)

Варто відзначити, що багато моделей просто переходять із сезону в сезон

"Готуй сани з літа", і вивчай всі модні тренди нового року та сезону заздалегідь. Дуже хороша звичка ознайомитися з трендами раніше, адже, наприклад, деякі весняні чи літні речі можуть залишатися в моді ще на рік, а взимку на них може бути пристойна знижка. Тому сьогодні ми хочемо поговорити про актуальні та трендові моделі джинсів та штанів на 2023 рік.

Як зазначає портал "Так просто", трендові штани 2023 дуже різноманітні, тому кожна модниця зможе знайти собі те, що буде їй до душі. Усього стилісти виділяють п’ять основних варіантів, які будуть мега актуальними та популярними.

Модні штани 2023 року

Палаццо — такі штани продовжують триматися в топі вже кілька сезонів, і 2023 рік не став винятком. Легкі та зручні штани дуже полюбилися модницям, і вони не хочуть від них відмовлятися. І як плюс вони чудово подовжують фігуру та роблять стрункішими.

Джоггери — штани, які зі спортивного стилю поступово перебираються в класичний. Ці штани мають гарний вигляд з класичними черевиками на підборах. А в теплих спортивних варіантах вам не замерзнути в холоди.

Кюлоти – штани, які також утримують свої модні позиції вже кілька сезонів. Добре поєднуються з джемперами, жилетками із сорочкою під низ, із класичним пальтом, чоботами чи ботильйонами. У теплу пору — з топами та футболками.

Джинси – мом – стилісти рекомендують мати пару таких штанів у своєму гардеробі на 2023 рік. Підходять під будь-яку фігуру, і поєднуються з будь-яким одягом та взуттям.

Штани з акцентом на щиколотках — найгарячіший тренд 2023 року. Це можуть бути штани із зав’язками або розрізами, головне, щоб акцент був на щиколотках.

Раніше "Телеграф" писав, що осіння погода дозволяє поєднувати одночасно багато одягу, важливо навчитися робити це зі смаком. Стилістка розповіла, що таке багатошаровість у моді і яке головне правило потрібно знати модницям.