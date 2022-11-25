Пора доставать из шкафа мамину шубу: топ-5 трендов верхней одежды на эту зиму (фото)

Мода циклична, что доказывают тенденции сезона осень-зима этого года

Зимой можно одеваться не только тепло, но и стильно. Важно подобрать одновременно практичную и красивую пару обуви, а особое внимание уделите выбору верхней одежды. Ведь пуховик, дубленка или шуба будут частью всех ваших образов в холодное время года.

О том, какая верхняя одежда актуальна зимой 2023 года, рассказывает стилистка Анна Ивашова в своем модном блоге в Instagram. По ее словам, стоит присмотреться как минимум к пяти трендам. В идеале, конечно, иметь несколько вариантов верхней одежды на случай разных погодных условий.

Тренды верхней одежды в сезоне осень-зима 2022-2023:

Кожаный тренч — зимой он вас конечно не согреет, так что под него обязательно надевайте тёплый свитер.

— зимой он вас конечно не согреет, так что под него обязательно надевайте тёплый свитер. Бомбер — это элемент спортивного стиля, хотя может сочетаться и с совершенно полярными стилями.

— это элемент спортивного стиля, хотя может сочетаться и с совершенно полярными стилями. Пуховик-одеяло — самый уютный тренд в этом списке.

— самый уютный тренд в этом списке. Винтажные шубы — да-да, речь идёт о тех шубах, которые носили наши мамы.

— да-да, речь идёт о тех шубах, которые носили наши мамы. Дубленка-авиатор — для тех, кто устал от кожаных курток, лучше брать на размер больше.

Плащи и тренчи - базовые варианты на холодный период

Бомбер продолжает держать позицию топ-тренда

Дубленка - красиво и тепло

Пора доставать мамину шубу

Пуховик-одеяло - самый уютный тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сумки в моде в холодное время года. Есть важные нюансы, но тренды помогут сделать стильный выбор. А также мы писали о самых трендовых головных уборах этой зимы. Шапка не только не испортит вас, а повысит градус стиля в вашем образе.