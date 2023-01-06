Могут визуально превратить в пончик: вещи, которые стоит носить очень осторожно (фото)

Если не хотите мгновенно "поправиться", обязательно учитывайте эти при составлении своих луков

Даже если очень стройная, неудачно подобранный гардероб может сыграть с вами плохую шутку, и прибавит вам несколько лишних килограммчиков. Из плюсов — они только визуальные, а также их очень легко исправить. Чтобы избежать таких провалов, просто будьте аккуратнее с вещами, о которых мы и расскажем далее.

Вполне логично, что если есть вещи, которые корректируют фигуру, то есть и такие, способные визуально прибавить веса, информирует Ukr.Media. Помните, что некоторые фасоны или материалы подходят не всем, да и не всегда они выгодно совмещаются друг с другом.

Вещи, которые могут полнить

Мешковатая одежда

Казалось бы, что так фигуру можно легко спрятать, ведь ткань свободно сидит и ничего не обтягивает, но это совсем не так.Оверсайз-одежда часто превращают людей в объемные и бесформенные фигуры, тем самым делая их больше. Такие вещи стоит надевать с чем-то сидящим по фигуре.

Вещи из бархата

Бархатные наряды и образы смотрятся дорого и стильно, однако простое освещение может испортить вам образ. Все потому, что при правильном свете на бархат – он подчеркивает достоинства фигуры, если же свет сыграл против вас — то вы будете выглядеть визуально полнее. С такими вещами стоит быть очень острожными.

Наряды из лаковой кожи

Такой материал легко способен наградить вас несуществующим лишним весом или увеличить объемы, которые уже есть. Блестящая кожа слишком сильно обрамляет фигуру, выставляя напоказ все, чтобы вы не хотели показывать, а блики это все только подчеркивают.

Одежда с принтом в большой горох и горизонтальную полоску

На дамах, особенно плюс сайз, принт в большой горох смотрится плохо, потому что визуально делает их еще объемнее. Так же поступает и горизонтальная полоска. В принципе, обратите внимание, что любой рисунок с большими акцентами – всегда и всех полнит.

Обтягивающие штаны

Неправильно подобранные джинсы смотрятся одинаково плохо как на худеньких, так и на полненьких девушках. Особенно если верхняя часть наряда – тоже в облипку. Так обтягивая себя, вы будете больше напоминать колбасу, перевязанную веревкой.

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