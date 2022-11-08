Можно покупать уже сейчас: какие брюки и джинсы будут на пике популярности в 2023 году (фото)

Стоит отметить, что многие модели просто переходят из сезона в сезон

"Готовь сани с лета", и изучай все модные тренды нового года и сезона заранее. Очень хорошая привычка ознакомиться с трендами раньше, ведь, например, некоторые весенний или летние вещи могут оставаться в моде еще на год, а зимой на них может быть приличная скидка. Поэтому сегодня мы хотим поговорить про актуальные и трендовые модели джинсов и штанов на 2023 год.

Как отмечает портал "Так просто", трендовые брюки 2023 года очень разнообразны, поэтому каждая модница сможет найти себе то, что будет ей по душе. Всего стилисты выделяют пять основных вариантов, которые будут мега актуальными и популярными.

Модные брюки 2023 года

Палаццо — такие штаны продолжают держаться в топе вот уже несколько сезонов, и 2023 год не стал исключением. Легкие и удобные брюки очень полюбились модницам, и они не хотят от них отказываться. И как плюс они прекрасно удлиняют фигуру и стройнят.

Джоггеры — брюки, которые из спортивного стиля постепенно перебираются в классический. Эти брюки отлично смотрятся с классическими ботинками на каблуках. А в теплых спортивных вариантах — вам не замерзнуть в холода.

Кюлоты — брюки, которые также удерживают свои модные позиции уже несколько сезонов. Хорошо сочетаются с джемперами, жилетками с рубашкой под низ, с классическим пальто, сапогами или ботильонами. В теплую пору — с топами и футболками.

Джинсы-мом — стилисты рекомендуют иметь пару таких штанов в своем гардеробе на 2023 год. Подходят под любую фигуру, и сочетаются с любой одеждой и обувью.

Брюки с акцентом на щиколотках — самый горячий тренд 2023 года. Это могут быть брюки с завязками или разрезами, главное, чтобы акцент был на щиколотках.

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