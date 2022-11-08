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Можно покупать уже сейчас: какие брюки и джинсы будут на пике популярности в 2023 году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Модные брюки 2023 года Новость обновлена 08 ноября 2022, 16:34
Модные брюки 2023 года. Фото pexels.com

Стоит отметить, что многие модели просто переходят из сезона в сезон

"Готовь сани с лета", и изучай все модные тренды нового года и сезона заранее. Очень хорошая привычка ознакомиться с трендами раньше, ведь, например, некоторые весенний или летние вещи могут оставаться в моде еще на год, а зимой на них может быть приличная скидка. Поэтому сегодня мы хотим поговорить про актуальные и трендовые модели джинсов и штанов на 2023 год.

Как отмечает портал "Так просто", трендовые брюки 2023 года очень разнообразны, поэтому каждая модница сможет найти себе то, что будет ей по душе. Всего стилисты выделяют пять основных вариантов, которые будут мега актуальными и популярными.

Модные брюки 2023 года

  • Палаццо — такие штаны продолжают держаться в топе вот уже несколько сезонов, и 2023 год не стал исключением. Легкие и удобные брюки очень полюбились модницам, и они не хотят от них отказываться. И как плюс они прекрасно удлиняют фигуру и стройнят.
Модные брюки 2023 года - палаццо
  • Джоггеры — брюки, которые из спортивного стиля постепенно перебираются в классический. Эти брюки отлично смотрятся с классическими ботинками на каблуках. А в теплых спортивных вариантах — вам не замерзнуть в холода.
Модные брюки 2023 года - джоггеры
  • Кюлоты — брюки, которые также удерживают свои модные позиции уже несколько сезонов. Хорошо сочетаются с джемперами, жилетками с рубашкой под низ, с классическим пальто, сапогами или ботильонами. В теплую пору — с топами и футболками.
Модные брюки 2023 года - кюлоты
  • Джинсы-мом — стилисты рекомендуют иметь пару таких штанов в своем гардеробе на 2023 год. Подходят под любую фигуру, и сочетаются с любой одеждой и обувью.
Модные брюки 2023 года - джинсы-мом
  • Брюки с акцентом на щиколотках — самый горячий тренд 2023 года. Это могут быть брюки с завязками или разрезами, главное, чтобы акцент был на щиколотках.
Модные брюки 2023 года - Брюки с акцентом на щиколотках

Ранее "Телеграф" писал, что осенняя погода позволяет сочетать одновременно много одежды, важно научиться делать это со вкусом. Стилистка рассказала, что же такое многослойность в моде и какое главное правило нужно знать модницам.

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#Мода #Женская мода #Джинсы #Брюки