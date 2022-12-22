Модные открытия 2022-ого: Андре Тан назвал тренды, которые остаются с нами в следующем году (фото)

Не спешите забывать о таких трендах, как брюки карго или платья с вырезами

Год подходит к концу, и поэтому самое время начать подводить итоги, — модные итоги. Некоторые из бьюти-трендов все же покидают нас в 2022 году, но сейчас не о них.

Фешн-индустрия предложила нам много трендов в этом году, отмечает украинский дизайнер Андре Тан, и было бы очень сложно выделить несколько. Но эксперт подобрал наиболее значимые из модных тенденций, которые перекочуют в новый год.

1. Брюки карго

Свободные брюки в стиле милитари ворвались в фэшн-мир в этом году — они удобны, практичны и очень эффектно выглядят из-за своей грубости на женской фигуре. Свободный крой, базовые оттенки, большая фурнитура и карманы действительно привлекают, и потому не удивительно, что они стали одной из базовых вещей гардероба многих.

2. Тотал лук

Монохромные образы или тотал лук нашли множество применений в этом году как в повседневном стиле, так и в вечерних аутфитах – они выглядят эффектно и лаконично. Важно, что тотал лук — это не только об однотонных комбинациях, джинсовый и кожаный тотал лук являются не менее актуальными трендами. Они будут популярны и в следующем году.

3. Анималистические принты

Животные принты больше, чем тренд, они действительно вне времени. Но все же то, что тигр был символом этого года, стало выдающимся фактором, и животные принты, а особенно леопардовые, приобрели незаурядную популярность.

4. Костюмы свободного кроя

Однозначно этот тренд – фаворит многих. В этом году мы наблюдали метаморфозы в женских костюмах с брюками. Вместе с классическими костюмами, однобортными и двубортными пиджаками стали трендовыми модели креативного кроя — с асимметричными жакетами и необычными брюками. И, конечно же, тренд на маскулинный крой, который делает женские костюмы такими обольстительными, придавая изяществу и хрупкости женскому телу.

5. Вырезы

Модная тенденция на вырезы или cut-outs – это проявление женственности. В этом году были на пике вещи именно с необычными вырезами, которые размещались в необычных местах одежды, имели сложную форму и выглядели оригинально.

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