Главные тренды 2023 года: вещи, которые выглядят круто и стильно (фото)

Трендовые вещи, которые смотрятся "вкусно"

Год только начался, а стилисты уже представили множество трендов, которые будут на пике популярности этой весной. Стоит отметить, что из стильных трендов 2023 года каждая модница сможет выбрать себе вещи под ее стиль: и под классику, и под романтичный, и под спортивный, и т.д.

Модный эксперт Мария Шеди в своем блоге в Инстаграм отметила, что при выборе трендовых вещей, стоит не забывать, что не каждая реализация тренда — актуальная. Все, что представляют дизайнеры на подиумах, различные бренды пытаются воплотить и в своих моделях, но не всегда это получается. В своей подборке она показала, какие реализации трендовые, а от каких стоит отказаться.

Главные тренды 2023 года

Узлы — отлично смотрятся на платьях и топах.

Накладные карманы — активно это тренд используется в обуви, сумках, верхней одежде или брюках. Смотрится нестандартно и интересно.

Мятое — легкая небрежность в образе может его сделать замысловатым.

Корсетный стиль — элегантный и женственный тренд, который полюбился многим модницам.

Вырезы — на талии, в линии плеч, ключицы, в области живота — все это придаст платью/топу замысловатый вид. Добавляя такую вещь в гардероб, вы точно можете рассчитывать на смелые и крутые образы.

Кожаные платья — выбирайте актуальные модели, чтобы выбрать "то самое платье".

Плиссе — очень красивый и привлекательный тренд. В такой юбке смело можно ходить на работу и выглядеть при этом стильно и не скучно.

Карго — широкие карго с объёмными карманами снова в тренде. Их можно сочетать с приталенным топом или, наоборот, с объёмным худи.

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