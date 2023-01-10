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Подойдут не только джинсам: шесть вариантов, с чем носить белую обувь стильно (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Интересные идеи образов со светлой обувью зимой 2023 года Новость обновлена 10 января 2023, 07:51
Интересные идеи образов со светлой обувью зимой 2023 года. Фото freepik.com

Такая обувь универсальна и подходит практически под любой наряд, но есть нюансы

Красивая светлая обувь уже давно в тренде и не собирается сдавать своих позиций.

Стилист Татьяна Белявина советует не бояться носить белую пару этой зимой. В частности, не стоит обделять вниманием ботинки, челси, сапоги, ботильоны.

Обуваться можно с разными предметами гардероба, но больше всего светлая обувь будет подходить к семи элементам одежды.

Трикотажными платьями

белая обувь с Трикотажными платьями

Трикотажными брюками

белая обувь с Трикотажными брюками

Джинсами/брюками и шубами Тедди

белая обувь с Джинсами/брюками и шубами Тедди
белая обувь с

Леггинсами и дубленкой

белая обувь с Леггинсами и дубленкой

Юбками кожаными и тонкими

белая обувь с Юбками кожаными и тонкими

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