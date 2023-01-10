Подойдут не только джинсам: шесть вариантов, с чем носить белую обувь стильно (фото)
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Такая обувь универсальна и подходит практически под любой наряд, но есть нюансы
Красивая светлая обувь уже давно в тренде и не собирается сдавать своих позиций.
Стилист Татьяна Белявина советует не бояться носить белую пару этой зимой. В частности, не стоит обделять вниманием ботинки, челси, сапоги, ботильоны.
Обуваться можно с разными предметами гардероба, но больше всего светлая обувь будет подходить к семи элементам одежды.
Трикотажными платьями
Трикотажными брюками
Джинсами/брюками и шубами Тедди
Леггинсами и дубленкой
Юбками кожаными и тонкими
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