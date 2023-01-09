Головні тренди 2023 року: речі, які виглядають круто та стильно (фото)

Трендові речі, які виглядають "смачно"

Рік тільки почався, а стилісти вже представили безліч трендів, які будуть на піку популярності цієї весни. Варто зазначити, що із стильних трендів 2023 року кожна модниця зможе вибрати собі речі під її стиль: і під класику, і під романтичний, і спортивний, і т.д.

Модний експерт Марія Шеді у своєму блозі в Інстаграм зазначила, що при виборі трендових речей варто не забувати, що не кожна реалізація тренду — актуальна. Все, що репрезентують дизайнери на подіумах, різні бренди намагаються втілити і у своїх моделях, але не завжди це виходить. У своїй добірці вона показала, які реалізації трендові, а яких варто відмовитися.

Головні тренди 2023 року

Вузли — мають чудовий вигляд на сукнях і топах.

Накладні кишені — це тренд використовується у взутті, сумках, верхньому одязі або штанах. Виглядає нестандартно та цікаво.

М’яте — легка недбалість в образі може його зробити хитромудрим.

Корсетний стиль - елегантний і жіночний тренд, який сподобався багатьом модницям.

Вирізи — на талії, в лінії плечей, ключиці, в області живота — все це надасть сукні/топу хитромудрий вигляд. Додаючи таку річ у гардероб, ви точно можете розраховувати на сміливі та круті образи.

Шкіряні сукні — вибирайте актуальні моделі, щоб вибрати "ту саму сукню".

Плісе — дуже гарний і привабливий тренд. У такій спідниці можна сміливо ходити на роботу і виглядати при цьому стильно і не нудно.

Карго – широкі карго з об’ємними кишенями знову у тренді. Їх можна поєднувати з приталеним топом або, навпаки, з об’ємним худим.

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