Модні відкриття 2022-ого: Андре Тан назвав тренди, які залишаються з нами в наступному році (фото)

Не спішіть забувати про такі тренди, як штани карго чи сукні з вирізами

Рік добігає кінця, і тому саме час почати підбивати підсумки, — модні підсумки. Деякі з б'юті-трендів все ж залишають нас у 2022 році, але зараз не про них.

Фешн-індустрія запропонувала нам багато трендів цього року, зазначає український дизайнер Андре Тан, і було б дуже складно виділити декілька. Але експерт підібрав найбільш значущі з модних тенденцій, які перекочують у новий рік.

1. Штани карго

Вільні штани у стилі мілітарі увірвалися до фешн-світу цього року — вони зручні, практичні та дуже ефектно виглядають через свою брутальність на жіночій фігурі. Вільний крій, базові відтінки, велика фурнітура та кишені дійсно приваблюють, і тому не дивно, що вони стали однією з базових речей гардероба багатьох.

2. Тотал лук

Монохромні образи або тотал луки знайшли безліч застосувань цього року як у повсякденному стилі, так і у вечірніх аутфітах — вони виглядають ефектно та лаконічно. Важливо, що тотал луки — це не тільки про однотонні комбінації, джинсовий та шкіряний тотал луки є не менш актуальними трендами. Вони будуть популярні й наступного року.

3. Анімалістичні принти

Тваринні принти — більше, ніж тренд, вони дійсно поза часом. Але все ж таки те, що тигр був символом цього року, стало визначним фактором, і тваринні принти, а особливо леопардові, набули неабиякої популярності.

4. Костюми вільного крою

Однозначно цей тренд фаворит багатьох. Цього року ми спостерігали метаморфози у жіночих костюмах зі штанами. Разом із класичними костюмами, однобортними та двобортними піджаками, стали трендовими моделі креативного крою — з асиметричними жакетами та незвичайними штанами. І, звичайно ж, тренд на маскулінний крій, який робить жіночі костюми такими звабливими, надаючи витонченості та тендітності жіночому тілу.

5. Вирізи

Модна тенденція на вирізи чи cut-outs — це прояв жіночності. Цього року були на піку речі саме з незвичайними вирізами, які розташовувалися у незвичних місцях одягу, мали складну форму та виглядали оригінально.

Раніше Андре Тан розповів про найстильніші чоботи, з якими можна створити класний аутфіт цієї зими.