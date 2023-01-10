Підійдуть не лише джинсам: шість варіантів, з чим носити біле взуття стильно (фото)

Таке взуття універсальне і підходить практично під будь-яке вбрання, але є нюанси

Гарне світле взуття вже давно у тренді і не збирається здавати своїх позицій.

Стиліст Тетяна Бєлявіна радить не боятися носити білу пару цієї зими. Зокрема, не варто обділяти увагою черевики, челсі, чоботи, ботильйони.

Взутися можна з різними предметами гардероба, але найбільше світле взуття підходитиме до семи елементів одягу.

Трикотажні сукні

Трикотажні штани

Джинсами/штанами і шубами Тедді

Легінсами і дублянкою

Спідницями шкіряними і тонкими

Раніше дизайнер Андре Тан розповів, які жіночі чоботи зараз на піку популярності.

А також "Телеграф" писав, з чим носити уггі взимку 2023 року — найстильніше взуття.