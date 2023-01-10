Підійдуть не лише джинсам: шість варіантів, з чим носити біле взуття стильно (фото)
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Таке взуття універсальне і підходить практично під будь-яке вбрання, але є нюанси
Гарне світле взуття вже давно у тренді і не збирається здавати своїх позицій.
Стиліст Тетяна Бєлявіна радить не боятися носити білу пару цієї зими. Зокрема, не варто обділяти увагою черевики, челсі, чоботи, ботильйони.
Взутися можна з різними предметами гардероба, але найбільше світле взуття підходитиме до семи елементів одягу.
Трикотажні сукні
Трикотажні штани
Джинсами/штанами і шубами Тедді
Легінсами і дублянкою
Спідницями шкіряними і тонкими
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