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Підійдуть не лише джинсам: шість варіантів, з чим носити біле взуття стильно (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Цікаві ідеї образів зі світлим взуттям узимку 2023 року Новина оновлена 10 січня 2023, 07:51
Цікаві ідеї образів зі світлим взуттям узимку 2023 року. Фото freepik.com

Таке взуття універсальне і підходить практично під будь-яке вбрання, але є нюанси

Гарне світле взуття вже давно у тренді і не збирається здавати своїх позицій.

Стиліст Тетяна Бєлявіна радить не боятися носити білу пару цієї зими. Зокрема, не варто обділяти увагою черевики, челсі, чоботи, ботильйони.

Взутися можна з різними предметами гардероба, але найбільше світле взуття підходитиме до семи елементів одягу.

Трикотажні сукні

біле взуття з трикотажними сукнями

Трикотажні штани

біле взуття з трикотажними брюками

Джинсами/штанами і шубами Тедді

біле взуття з Джинсами/брюками та шубами Тедді
біле взуття з

Легінсами і дублянкою

біле взуття з Легінсами та дублянкою

Спідницями шкіряними і тонкими

біле взуття зі спідницями шкіряними та тонкими

Раніше дизайнер Андре Тан розповів, які жіночі чоботи зараз на піку популярності.

А також "Телеграф" писав, з чим носити уггі взимку 2023 року — найстильніше взуття.

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#Мода #Взуття