Жодних кольорів "вирви око", бахрома, шкіра та пір’я: що ми будемо носити у 2023 році (фото)
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Якщо ви хочете завжди виглядати стильно, зверніть увагу на ці тренди у 2023 році
Новий календарний 2023 вже стартував, а разом з ним почався і новий стильовий. А це означає, що час знайомиться з усіма актуальними і популярними трендами на цей рік, щоб завжди виглядати красиво, модно і стильно.
Стиліст під ніком vaselekkk_style в Інстаграм у своєму модному блозі поділилася добіркою стильних та актуальних трендів 2023 року. Модний експерт виділила дев’ять основних "категорій", які у своїх показах використовували імениті дизайнери.
Модні тренди 2023 року
- Кольорова гамма. Градус кольору знижуватиметься, яскраві кольори "вирви очей" замінять більш приглушені та припилені відтінки, такі як персиковий, суничний, сизий, кремовий, м’ятний та лимонний колір.
- Мереживо. Неймовірно красивий і ніжний образ, може бути повсякденним. Ажурне плетіння само собою вже є окрасою, тому аксесуарів має бути мінімум.
- Бахрома. Вони доречні будуть скрізь як в одязі, так і в прикрасах та аксесуарах.
- Штани Карго. Все також будуть актуальні, тільки з цікавих та складних матеріалів, екошкіра, денім, костюмна тканина.
- Прозора тканина. Прозорі речі тепер універсальніші, під прозорим шаром можуть бути заховані цікаві деталі, кольори або фактури.
- Анімалістичний принт. Тренд, що не минає, малюнок може займати максимум простору костюма, бути невеликою частиною однотонного образу або прикрашати аксесуар.
- Пір’я. Як і бахрома, будуть скрізь. Залишається тільки вибрати, де, до якої частини тіла хочеться привернути увагу. До речі, сережки-пір’я можна знову сміливо носити.
- Вирізи та розрізи. Незвичайні вирізи, які мають складну форму та розташовані в незвичних місцях, дозволяють виглядати дуже оригінально та модно.
- Шкіра. Мега тренд майбутнього сезону, особливо в яскравому відтінку, з принтом або з лакованої шкіри.
Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди будуть на піку популярності навесні 2023 року.