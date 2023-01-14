Жодних кольорів "вирви око", бахрома, шкіра та пір’я: що ми будемо носити у 2023 році (фото)

Якщо ви хочете завжди виглядати стильно, зверніть увагу на ці тренди у 2023 році

Новий календарний 2023 вже стартував, а разом з ним почався і новий стильовий. А це означає, що час знайомиться з усіма актуальними і популярними трендами на цей рік, щоб завжди виглядати красиво, модно і стильно.

Стиліст під ніком vaselekkk_style в Інстаграм у своєму модному блозі поділилася добіркою стильних та актуальних трендів 2023 року. Модний експерт виділила дев’ять основних "категорій", які у своїх показах використовували імениті дизайнери.

Модні тренди 2023 року

Кольорова гамма. Градус кольору знижуватиметься, яскраві кольори "вирви очей" замінять більш приглушені та припилені відтінки, такі як персиковий, суничний, сизий, кремовий, м’ятний та лимонний колір.

Мереживо. Неймовірно красивий і ніжний образ, може бути повсякденним. Ажурне плетіння само собою вже є окрасою, тому аксесуарів має бути мінімум.

Бахрома. Вони доречні будуть скрізь як в одязі, так і в прикрасах та аксесуарах.

Штани Карго. Все також будуть актуальні, тільки з цікавих та складних матеріалів, екошкіра, денім, костюмна тканина.

Прозора тканина. Прозорі речі тепер універсальніші, під прозорим шаром можуть бути заховані цікаві деталі, кольори або фактури.

Анімалістичний принт. Тренд, що не минає, малюнок може займати максимум простору костюма, бути невеликою частиною однотонного образу або прикрашати аксесуар.

Пір’я. Як і бахрома, будуть скрізь. Залишається тільки вибрати, де, до якої частини тіла хочеться привернути увагу. До речі, сережки-пір’я можна знову сміливо носити.

Вирізи та розрізи. Незвичайні вирізи, які мають складну форму та розташовані в незвичних місцях, дозволяють виглядати дуже оригінально та модно.

Шкіра. Мега тренд майбутнього сезону, особливо в яскравому відтінку, з принтом або з лакованої шкіри.

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди будуть на піку популярності навесні 2023 року.